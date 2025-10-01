MTU para Transferencias Bancarias: ¿Cuáles Son las Cuentas Exentas de Activar el Límite?

A partir de hoy, 1 de octubre de 2025, podrás definir el Monto Transaccional del Usuario (MTU), pero no aplica para todas las cuentas, en N+ te compartimos para cuáles sí se debe establecer el límite.

El MTU fue establecido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) con el objetivo de que los cuentahabientes tengan mayor seguridad para las transacciones que realicen a través de la banca en línea y en la app de su banco.

Este límite de seguridad en las operaciones lo establece el cuentahabiente; funciona para protegerlo de fraudes y robo de identidad.

¿Cuáles son las cuentas que no deben configurar el MTU?

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), las cuentas que están exentas de configurar el MTU son aquellas de nivel 1, es decir, las que permiten depósitos máximos mensuales de 750 Unidades de Inversión (UDIS), que actualmente equivalen a 6, 413 pesos.

Lo establecido en el presente artículo no será aplicable a las Cuentas Bancarias de Nivel 1, ni a sus servicios, créditos y tarjetas de débito o crédito asociadas a dichas cuentas.

Estas cuentas suelen también destinarse a la dispersión de programas sociales, según Banorte: "Si está en el sector gobierno y tiene un programa de apoyo social a nivel federal, estatal o municipal, este servicio es justo para usted" y tienen características particulares:

Pueden abrirse con requisitos mínimos de identificación.

Mantienen un límite bajo en el saldo.

¿Qué pasa si las cuentas que no son de nivel 1 no definen el MTU?

En caso de que un usuario no defina su monto límite, el banco lo hará de forma automática con base en su historial de operaciones del cliente. El MTU no restringe el uso de tu dinero, sino que suma una "capa" de seguridad en las transferencias electrónicas.

