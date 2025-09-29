Crónica: La Chica Del Tatuaje de Laurel y el Fin del Anonimato tras la explosión de pipa

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) dio una identidad a la chica del tatuaje del "Laurel" quien falleció por las quemaduras en 80 por ciento de su cuerpo tras la explosión de una pipa de Gas LP ocurrida el pasado 10 de septiembre en el Puente La Concordia en Iztapalapa.

La joven fue trasladada en estado crítico al Hospital de Traumatología “Victorio de la Fuente Narváez” del IMSS, donde ingresó con graves quemaduras, lo que le impidió proporcionar sus datos personales. Desde entonces, el personal médico y las autoridades capitalinas solicitaron apoyo para ubicar a sus familiares. Ante los medios de comunicación a la joven la nombraron Geovanna.

El 18 de septiembre, la FGJCDMX difundió un foto-boletín en redes sociales y en la página de la Comisión de Búsqueda, con el fin de facilitar su identificación. Como señas particulares, se destacó que la joven presentaba una cicatriz vertical por cesárea y varios tatuajes: la palabra “Laurel” en su brazo derecho, un corazón atravesado por una rosa en la espalda baja, una pulsera tipo greca con escritura manuscrita en el antebrazo derecho y una pulsera de corazones en el tobillo izquierdo.

Laura Lorena Barrera de la Torre. Fiscalía CDMX

Sin embargo, cinco días después, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) confirmó el fallecimiento de Giovanna, una mujer quien permanecía sin identificar en ese entonces.

¿Quién era la chica del tatuaje de Laurel?

En el marco de las investigaciones, la fiscalía realizó una confronta de huellas dactilares con el registro del Instituto Nacional Electoral (INE), lo que permitió confirmar su identidad.

La víctima fue identificada como Laura Lorena Barrera de la Torre, originaria del estado de Jalisco.

Posteriormente, en coordinación con la Fiscalía del Estado de Jalisco, se logró localizar a los familiares de Laura Lorena.

