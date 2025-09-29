Así Queman Unidades de Transporte Público con Pasajeros en Chilpancingo, Guerrero

La violencia en Chilpancingo, Guerrero, no se detiene. Los habitantes ahora padecen la suspensión del servicio del transporte público, luego de que sujetos atacaron e incendiaron unidades, en algunos casos, con todo y pasajeros. ¿Cómo ocurrieron las agresiones?

De acuerdo con los primeros reportes, esta mañana una Urvan fue incendiada en una base de combis de la ruta Chilpancingo-Chilapa, cerca del mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla.

La emergencia provocó la movilización de personas que se encontraban en comercios cercanos, quienes con cubetas con agua trataron de sofocar las llamas, mientras otras personas solicitaban la presencia de los servicios de emergencia en el punto.

Esta agresión ocurrió después de un fin de semana violento en el que al menos otras tres unidades fueron incendiadas por sujetos armados, quienes le cerraron el paso a los vehículos y entre amenazas pidieron a los ocupantes desalojar.

Luego rociaron combustible y les prendieron fuego. Los medios locales indicaron que, aunque varias personas lograron ponerse a salvo, cuatro de ellas sufrieron quemaduras por alcance.

A través de redes sociales circulan imágenes de personas que esperan la atención médica luego de ser lesionados por estos ataques al transporte público.

¿Cuáles son las rutas que no tienen servicio por violencia en Chilpancingo?

Una vez que se dieron a conocer los ataques a unidades de transporte público en Chilpancingo, Guerrero, varios transportistas decidieron suspender el servicio con la finalidad de exigir a las autoridades seguridad.

Además de la ruta Chilpancingo-Chilapa, suspendieron servicio las siguientes:

Circuito Río Azul

Petaquillas

Palo Blanco

Tierra Colorada

El Ocotito

Lo anterior ha afectado a los usuarios, quienes no tienen opciones para desplazarse por la entidad. Sin embargo, los conductores y líderes del transporte no regresarán a las calles hasta que les garanticen seguridad.

Elementos de diversas fuerzas de gobierno realizan operativos en la zona, pero esto no tiene tranquilos a los habitantes. Por esta razón, las clases han sido suspendidas en el nivel básico, medio superior y superior suspendieron clases para salvaguardar la integridad de alumnos y trabajadores.

Los planteles de escuelas privadas que decidieron acudir a las aulas cambiaron de opinión casi de inmediato cuando ocurrió el ataque esta mañana.

