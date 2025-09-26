Caso Omar Kalid Sánchez: Estudiante Desaparece y lo Hallan Muerto a Golpes en Acapulco, Guerrero

Omar Kalid Sánchez Salto, estudiante de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), fue reportado como desaparecido y días después lo hallaron muerto al interior de un hotel en Acapulco. ¿Qué se sabe del caso?

De acuerdo con los primeros reportes, el joven de 17 años de edad, fue visto por última vez el 24 de septiembre en el Puerto. Su familia refirió que temían que estuviera en peligro.

Por esta razón, comenzaron una intensa búsqueda y difundieron su ficha Alerta Amber por redes sociales, con la finalidad de dar con su paradero.

¿Cómo encontraron a Omar Kalid Sánchez?

Sin embargo, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó a sus familiares que el cuerpo de un joven con las mismas características que Omar, se encontraba en el Servicio Médico Forense (Semefo), por lo que de inmediato se dirigieron al anfiteatro.

Lamentablemente, confirmaron que se trataba del menor de edad, quien presentaba diversas huellas de violencia provocadas por golpes.

Según los primeros reportes, el joven fue hallado sin vida este jueves 25 de septiembre 2025, en una habitación del Hotel Casarru, localizado en la calle Comandante Ortiz Monasterio, es decir, a solo 30 metros de la zona donde fue visto por última vez.

Personal de limpieza ingresó a la habitación y encontraron a la víctima con diversos golpes.

Entonces, pidieron ayuda a los servicios de emergencia, quienes confirmaron su fallecimiento a causa de las lesiones y asfixia. Hasta el momento, la Universidad Autónoma de Guerrero, no se ha pronunciado al respecto.

