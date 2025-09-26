Dos Unidades del Metrobús Chocan en Xola y Tlalpan, Benito Juárez; Hay Varios Lesionados

El choque entre dos unidades del Metrobús de la Línea 3, provocó intensa movilización de servicios de emergencia en la colonia Álamos de la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México; hay varios lesionados.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad llevaba a varios pasajeros que circulaban hacía Etiopía, cuando ocurrió el fuerte accidente.

Los testigos mencionaron que la unidad 3308, la cual iba adelante, no alcanzó a frenar debido a que el pavimento estaba mojado, por lo que derrapó y la parte trasera impactó a la unidad que venía detrás.

Debido al fuerte choque, la parte delantera de la unidad marcada con el número económico 373, quedó completamente destruída. Hasta el momento se reportan más de 10 lesionados, quienes esperan al interior de los autobuses la llegada de la atención médica especial.

Lo anterior, porque el choque provocó intenso tráfico vial en la zona, además que de las lluvias han generado retrasos en las inmediaciones.

¿Qué dicen las autoridades por el choque entre Metrobuses?

A través de sus redes sociales, el Metrobús informó que el Centro de Control Operativo ya tiene conocimiento y se atiende el percance.

El Centro de Control Operativo ya tiene conocimiento y se encuentra trabajando para resolverlo

No hay paso en xola, por choque de @MetrobusCDMX así que ni intente pic.twitter.com/3AUKGj0iFN — Rtol♥♥ (@ransbu) September 27, 2025

Información en desarrollo

