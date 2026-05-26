Abren Investigación Penal a Petro: ¿De Qué Acusan a Presidente de Colombia?

Este martes, 26 de mayo de 2026, se dio a conocer que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia abrió una investigación penal de oficio contra el presidente Gustavo Petro.

La apertura de la investigación ocurre después de críticas de distintos sectores políticos y organismos de control por mensajes publicados por Petro en apoyo al candidato oficialista Iván Cepeda, a pocos días de las elecciones.

La carta, dirigida al secretario de la Comisión, Jairo Fabián Corzo Ordóñez, indica que la actuación se sustenta en el artículo 422 del Código Penal colombiano, que establece el delito de intervención en política, así como en las facultades otorgadas por la Ley 600 de 2000 y la Ley Quinta de 1992.

¿De qué acusan al presidente de Colombia?

De acuerdo con la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia, Gustavo Petro está acusado de:

Presunta intervención en política de cara a las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta se celebrará el próximo domingo, según un documento conocido este martes.

En la comunicación, firmada por la presidenta de la Comisión, Gloria Elena Arizabaleta, se señala que la decisión fue tomada tras las "últimas declaraciones y publicaciones en redes sociales" del mandatario, relacionadas con las elecciones.

Cabe destacar que la legislación colombiana prohíbe a los funcionarios públicos participar en actividades políticas o intervenir en controversias electorales, salvo el ejercicio del voto.

Sin embargo, el presidente de Colombia cuenta con fuero constitucional, por lo que no puede ser investigado ni juzgado por la Justicia ordinaria mientras ejerce el cargo.

La Constitución establece que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes es el órgano encargado de recibir e investigar las denuncias contra el jefe del Estado por posibles delitos o faltas disciplinarias.

El procurador general, Gregorio Eljach, pidió el lunes a la Comisión de Acusación un informe detallado sobre las denuncias y quejas radicadas contra el mandatario por presunta participación indebida en política.

Según medios locales, la Comisión tiene cerca de una docena de denuncias relacionadas con este tema, mientras que la Procuraduría (Ministerio Público) aseguró que busca ejercer funciones de seguimiento y vigilancia institucional sobre el trámite de esas actuaciones.

Si encuentra méritos, la Comisión deberá presentar una acusación contra Petro ante el Senado, que actúa como juez político en este tipo de procesos, que generalmente no prosperan.

Con información de N+ y EFE.

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