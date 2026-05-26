Abren Investigación Penal a Petro: ¿De Qué Acusan a Presidente de Colombia?

La apertura de la investigación ocurre después de críticas de distintos sectores políticos y organismos de control por mensajes publicados por Petro

Gustavo PetroFoto: Reuters | Archivo

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