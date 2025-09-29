¿Qué Facultades de la UNAM Han Suspendido Clases por Amenazas? Lista Completa de Planteles

Las supuestas amenazas de bomba o atentados han puesto en alerta a las autoridades de la UNAM, por lo que, ante el temor de alguna agresión, diversas facultades han decidido suspender las clases presenciales. ¿Pero cuáles son?

Según los primeros reportes, la inquietud entre la comunidad estudiantil inició luego de que en redes sociales se dieron a conocer diversas publicaciones en las que mencionaba que llevarían a cabo agresiones contra los estudiantes, principalmente mujeres.

Lo anterior, porque las amenazas supuestamente fueron iniciadas por integrantes de grupos “incels”, personas que presentan dificultades para socializar y rechazan relaciones como el noviazgo.

Además, los integrantes de estos grupos aseguran que no pueden relacionarse con mujeres de manera afectiva o sexual, aunque lo desean.

Las amenazas de grupos INCEL (al que pertenece el agresor en CCH SUR) no deben tomarse a la ligera (...) son extremistas y radicales, dijo un estudiante

¿Qué facultades de la UNAM no tienen clases por amenazas?

Ante los mensajes anónimos de posibles agresiones, las autoridades de las distintas escuelas y facultades y la comunidad estudiantil tomaron la decisión de que las clases se lleven a cabo de manera virtual.

En algunos casos, la medida para protegerse solo estará activa este lunes; no obstante, otras instituciones se extenderán hasta el 4 de octubre.

Las escuelas y facultades que no tienen clases debido a las amenazas son:

Facultad de Química

Facultad de Derecho

Facultad de Psicología

Facultad de Arquitectura

Facultad de Ciencias Políticas

Facultad de Economía

Facultad de Ingeniería

Facultad de Veterinaria

FES Zaragoza

Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción (Enallt)

¿Qué dice la UNAM?

Luego de estas amenazas, la UNAM emitió un comunicado en el que señala que en días recientes se ha difundido una serie de informaciones falsas (fake news), rumores, mentiras y versiones descontextualizadas de amenazas sobre presuntos explosivos o presencia de supuestos grupos violentos.

En todos los casos se han activado de inmediato los protocolos de atención. No minimizamos ninguna situación que ponga potencialmente en riesgo a la comunidad universitaria. Nuestra prioridad es la seguridad de las y los jóvenes, de las y los docentes, así como del personal administrativo

Asimismo, informó que ha presentado las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes y la policía cibernética para que investigue el origen y se proceda en consecuencia.

