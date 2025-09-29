Balacera Afuera de Centro Comercial en Mazatlán, Sinaloa, Desata Pánico y Moviliza al Ejército

La tarde de este lunes 29 de septiembre 2025, se reportó una balacera en las inmediaciones de Walmart localizado sobre la avenida de La Marina en Mazatlán, Sinaloa.

De acuerdo con los primeros reportes, la balacera habría ocurrido a las cerca de las 14:00 horas y según versiones preliminares, presuntamente dos personas habrían sido privadas de la libertad durante el incidente.

En videos publicados en la red social de X, se puede ver al inmueble de Walmart con las persianas abajo y a la gente escondida dentro de la tienda.

ALERTA EN WALMART LA MARINA: CLIENTES RESGUARDADOS Tras reportarse detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones del Walmart de La Marina, en #Mazatlán, el personal del establecimiento decidió resguardar a los clientes dentro de la tienda como medida preventiva. #Sinaloa pic.twitter.com/D6hJQGz5v1 — El Editor MZT Informativo (@EditorMzt) September 29, 2025

Ejército Mexicano y Guardia Nacional arriban al lugar de los hechos

Tras los disparos, al lugar acudieron elementos de la policía Estatal, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, quienes acordonaron la zona y realizaron recorridos en busca de los posibles responsables.

Hasta el momento se desconoce si hubo muertos o lesionados.

Las autoridades mantienen un cerco de seguridad en el lugar y exhortaron a la población a evitar la zona mientras se desarrollan las investigaciones.

Cabe destacar, que la policía estatal de Sinaloa y la Fiscalía local no han emitido ningún comunicado oficial.

