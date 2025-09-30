¿Qué Pasa si Rebaso el Nuevo Monto Máximo de Transferencias MTU tras Entrada en Vigor en México?

Aunque algunos bancos comenzaron a implementarlo desde semanas atrás, oficialmente este miércoles 1 de octubre de 2025 entra en vigor el monto transaccional del usuario (MTU), una especie de candado de seguridad para las operaciones electrónicas.

Es a través de este mecanismo de seguridad que los usuarios podrán establecer un límite máximo diario de transacciones digitales, según la regulación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

El MTU otorga a los clientes la posibilidad de definir el monto máximo para transferencias y operaciones en línea, reduciendo riesgos asociados a fraudes o movimientos no reconocidos, señaló al respecto el banco Santander México.

¿Qué pasa si rebaso el MTU?

Si se intenta realizar una operación por encima del límite establecido, la transacción deberá validarse mediante un factor de autenticación adicional, lo que añade una capa extra de seguridad, refieren los bancos.

"Con el MTU, los usuarios tendrán control total de sus límites transaccionales y podrán modificarlos en cualquier momento de manera gratuita, desde la app o la web, con un proceso ágil de autenticación”, señaló Marcos Arturo Rosales, director ejecutivo de Prevención de Fraudes de Banco Santander México.

¿Cómo configuro mi MTU?

Una vez que entre en vigor, el cliente podrá configurar o modificar su MTU en cualquier momento, definiendo el monto directamente en la app de su banco, con la confirmación de un segundo factor de autenticación enviado por la institución financiera.

Si bien en algunos bancos puede variar el procedimiento, en esencia debe ser el mismo; esto para facilitar su aplicación.

Este servicio no tendrá ningún costo para los clientes y estará disponible a nivel nacional a partir del 1 de octubre de 2025.

