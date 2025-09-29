¿Si No Habilito Nuevo MTU Antes del 1 de Octubre 2025 Me Caerá Completo Mi Pago de Nómina?

Esta semana entra en vigor el monto transaccional del usuario (MTU), un esquema de seguridad implementado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para las personas que realizan operaciones a través de la banca móvil y en línea.

Será el miércoles 1 de octubre cuando los bancos habiliten en sus diferentes aplicaciones móviles la opción para que los usuarios establezcan un monto máximo de transferencias, según sus necesidades financieras.

Con la implementación del MTU, que añade un paso adicional de seguridad a las operaciones electrónicas, lo que se busca es prevenir fraudes y robo de identidad, que cada vez son más frecuentes.

¿Qué es MTU y Cómo Evita los Fraudes Digitales?

¿Qué pasa si no establezco mi MTU?

Está previsto que sea cada usuario quien de forma independiente decida su propio MTU a partir del 1 de octubre, pero si por alguna razón no lo hacen, será su banco quien lo haga con base en su historial de operaciones a partir de 2026, fecha en que será obligatorio.

Después de esto, el usuario podrá cambiar su MTU cuantas veces lo requiera y en cualquier momento.

¿El MTU limita el uso de mi dinero o las transferencias que recibo?

El monto transaccional del usuario no limita el uso de dinero de los usuarios; estos pueden seguir realizando las transacciones que deseen al día. Y si se exceden del monto establecido, solo se les pedirá una validación adicional.

De igual forma, el MTU tampoco afecta la cantidad de dinero que reciban los usuarios en sus cuentas de bancos; ello incluye pagos de nómina o cualquier otro tipo de transferencia bancaria.

Aunque, tratándose de empleadores, no configurar el MTU puede limitar operaciones importantes como pagos de nómina, proveedores o inversiones.



