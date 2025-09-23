Los bancos que operan en México tienen hasta el próximo 1 de octubre de 2025 para habilitar la opción de asignar un monto seguro de transferencias dentro de sus diferentes aplicaciones móviles, una medida conocida como Monto Transaccional del Usuario (MTU).

Este monto será fijado por los propios usuarios de la banca conforme a sus necesidades financieras, pues aplicará para todas las operaciones que realicen de forma electrónica.

¿Para qué transacciones aplica el MTU?

De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la regulación es aplicable para todas las personas que realicen transferencias por app o banca en línea.

El MTU o monto límite diario será requerido para todas las transferencias que se realicen a través de la app bancaria y la banca por internet, entre ellas:

Transferencias a otras cuentas (SPEI).

Pago de tarjetas de crédito a otras personas, en el mismo u otro banco.

Pago de servicios e impuestos.

¿Qué pasa con CoDi y Dimo?

Para los servicios de Transferencias Express, CoDi y Dimo, seguirá establecido el monto máximo de baja cuantía a mil 500 UDIS por transacción o acumulado por día, independiente del MTU establecido por el usuario.

¿El MTU aplica para pago con tarjeta?

La entrada en vigor del MTU no afectará las operaciones en ventanillas de bancos ni los pagos con tarjeta física, ya sea de crédito o débito.

¿Cómo establecer el MTU paso a paso desde mi celular?

Para establecer el monto transaccional del usuario desde cualquier celular, los clientes de la banca deben ingresar a la app de su banco y realizar el siguiente procedimiento:

Entrar a la opción "Límites de operaciones". Ingresar el límite diario por operación.

