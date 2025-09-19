Cálculo de MTU: ¿Qué Cantidad Poner Como Monto Límite de Transferencias Bancarias 2025?

Sin prórroga alguna, el próximo 1 de octubre todos los bancos están obligados a habilitar en sus aplicaciones móviles una opción para que sus clientes puedan establecer el Monto Transaccional del Usuario (MTU).

Con ello se busca mejorar la seguridad de los clientes que realizan envíos de dinero a través de medios digitales, incluyendo SPEI, CoDi y Dimo.

Ante la aproximación de esta fecha, bancos como BBVA, Banorte y HSBC, han enviado a través de sus aplicaciones móviles notificaciones a sus clientes para explicarles el proceso para establecer dicho monto.

¿Cómo establecer el MTU desde el celular en dos pasos?

Para establecer el monto transaccional del usuario, los clientes de la banca deben ingresar a la app de su banco y realizar el siguiente procedimiento:

Entrar a la opción "Límites de operaciones". Ingresar el límite diario por operación.

¿Cuál es la cantidad que debo establecer como MTU?

El límite por transferencia o MTU será el que establezcan los clientes de la banca conforme a sus hábitos financieros. Este será definido por la cantidad máxima que fijen para realizar operación a través de banca móvil, banca por internet y banca telefónica.

De esta forma, por ejemplo, si se establece un límite de 10 mil pesos, toda transferencia que se realice por una cifra menor a este tope será procesada sin que se tenga que realizar ninguna acción adicional, pero si se rebasa este tope, el usuario deberá ajustar el monto máximo.

¿Cada cuándo se puede modificar el MTU?

Una vez que los bancos habiliten el MTU en las apps, las personas podrán modificarlo siempre que lo deseen, aunque "lo ideal es que se familiaricen con él y lo utilicen para proteger sus operaciones", recomienda el banco HSBC.

"Es importante que al establecer su MTU consideren la transaccionalidad que comúnmente tienen. El monto configurado por el cliente es por transacción y no es acumulable", añadió la institución financiera.

