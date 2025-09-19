Hacienda Explica Cuánto Pagarán Ahorradores en 2026 con Actualización de Tasa de Retención

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aclaró este viernes 19 de septiembre que la propuesta presentada en el Paquete Económico 2026 no representa un incremento en los impuestos para las personas con cuentas de ahorro o inversión en bancos.

Esto, explicó la dependencia federal, toda vez que se trata de un esquema ya previsto en la ley desde su origen y actualizado de manera periódica.

Dicho mecanismo facilita a los contribuyentes cumplir con su obligación fiscal mediante pagos parciales, "sin que ello genere una presión adicional al momento de presentar su declaración anual".

Se mantienen exenciones y deducciones

Los pequeños ahorradores con saldos menores a 206 mil pesos seguirán exentos, mientras que los que tengan ingresos anuales inferiores a 400 mil pesos seguirán con la opción de no presentar declaración.

De igual forma, las deducciones por gastos médicos, educativos, intereses hipotecarios y aportaciones al retiro permanecen vigentes, lo que permite que los contribuyentes incluso puedan tener saldos a favor que podrán ser devueltos por el SAT.

¿Cuánto pagarán los pequeños ahorradores?

La actualización de la tasa de retención será de 0.5% a 0.9% anual y esta no implicará un aumento en el impuesto, subrayó la SHCP.

Así, por ejemplo, con el modelo actual, un contribuyente que tiene 500 mil pesos de ahorro en bancos recibirá 18 mil 950 pesos de intereses reales en el año y tendrá que pagar ISR por 4 mil 737 pesos.

Asimismo, con el porcentaje de retención vigente, en su declaración anual debe pagar 2 mil 237 pesos para completar su pago, lo que representa casi la mitad del impuesto total.

"Según las condiciones de mercado existentes, con la tasa propuesta, el contribuyente, tras las retenciones durante el año, tendría un pago final en su declaración de 237 pesos, equivalente solo al 5% de su impuesto total, pero pagando exactamente los mismos impuestos", explicó la dependencia federal.

