El presidente estadounidense Donald Trump se prepara para introducir un pago obligatorio de 100 mil dólares —cerca de un millón 800 mil pesos al tipo de cambio actuak— como requisito para obtener el visado para profesionales cualificados H-1B, según la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Trump tendría previsto incluir estos requisitos en una proclamación que podría firmar tan pronto como este viernes, según un reporte de la agencia Bloomberg compartido por la vocera de la Casa Blanca, el cual cita fuentes del gobierno estadounidense que reclaman anonimato.

Noticia relacionada: Donald Trump y Xi Jinping Avanzan en Acuerdo para que TikTok Siga Operando en EUA

Trump to Add New $100,000 Fee for H-1B Visas in Latest Crackdownhttps://t.co/Xkxytm0NXY — Karoline Leavitt (@PressSec) September 19, 2025

¿Por qué Trump aplicará este pago obligatorio?

Vía la red social X, Leavitt aseguró que el gobierno de Estados Unidos va a exigir dicho monto con el argumento de que el abuso en las solicitudes y concesiones de este permiso de trabajo ha limitado el acceso de ciudadanos estadounidenses a determinados empleos.

¿Qué es la visa H-1B?

El H-1B es un visado de no inmigrante que permite a empleadores de Estados Unidos contratar temporalmente a trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas y ha sido empleado muy frecuentemente en años recientes por empresas del sector tecnológico como, por ejemplo, las que controla el magnate Elon Musk.

Según el reporte, Trump estaría también planeando pedir a la secretaria de Empleo, Lori Chavez-DeRemer, revisar los niveles salariales asociados al programa H-1B, con el fin de evitar que los salarios de los empleados estadounidenses se vean afectados con recortes a la baja.

Con información de: EFE

Historias recomendadas:

AMP