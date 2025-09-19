Donald Trump y Xi Jinping Avanzan en Acuerdo para que TikTok Siga Operando en EUA

El presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, sostuvo hoy, 19 de septiembre de 2025, una llamada telefónica con su homólogo de China, Xi Jinping, donde se abordó el tema de TikTok.

Más tarde, mediante su cuenta de Truth Social, Trump informó que se logró un avance en el acuerdo sobre TikTok.

Acabo de tener una conversación telefónica muy productiva con el presidente Xi de China. Avanzamos en muchos temas importantes, como el comercio, el fentanilo, la necesidad de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y la aprobación del acuerdo de TikTok.

Posible acuerdo para que TikTok siga en EUA

Hasta ahora, Pekín no había confirmado la llamada, anunciada previamente por Trump, sin embargo fue el mandatario estadounidense quien informó que se logró un avance en el acuerdo para que TikTok pueda seguir operando en Estados Unidos.

Cabe recordar que la red social cuenta con más de 150 millones de usuarios en Estados Unidos; el pasado martes Trump firmó un decreto para retrasar hasta diciembre de 2025 la prohibición de la red social.

Por medio del decreto se obliga a la empresa china ByteDance a vender la filial de Estados Unidos. En caso de que no se cumpla, amenazó con cancelar la red social en el país.

Donald Trump y Xi Jinping se verán en Foro APEC

Donald Trump también anuncio que acordó con su homólogo chino, Xi Jinping, verse en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se celebra en Corea del Sur a final de octubre y también que visitará China a principios de 2026.

Acordamos con el presidente Xi que nos reuniríamos en la Cumbre de la APEC en Corea del Sur, que yo viajaría a China a principios del próximo año y que el presidente Xi, a su vez, visitaría Estados Unidos en un momento oportuno.

Cabe recordar que los presidentes de China y EEU no se ven en persona desde una reunión en los márgenes de la cumbre de líderes del G20 en Japón, en junio de 2019, aunque en el arranque del primer mandato del republicano, Xi visitó su residencia de Mar a Lago y Trump viajó poco después, en noviembre de 2017, a China en una visita de Estado.

Un cara a cara entre ambos podría impulsar entre las dos mayores economías del mundo en un momento en que los dos rivales se encuentran celebrando rondas de negociación para alcanzar acuerdos en materia comercial, sobre el suministro y acceso de semiconductores o sobre el tráfico a EUA de fentanilo, cuyos precursores químicos proceden principalmente de China.

Trump calificó la llamada de "muy productiva" y aseguró que se lograron "avances en varios temas importantes"

