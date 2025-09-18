¿Qué Pasa con la Compra de TikTok? Así Avanza el Acuerdo Entre EUA y China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hoy, 18 de septiembre de 2025, afirmó que su gobierno está "muy cerca" de concretar un acuerdo con China para que la propiedad de TikTok en territorio estadounidense pase a manos de empresas locales.

Durante una conferencia de prensa con el primer ministro británico Keir Starmer, Trump explicó que podría otorgar una prórroga a China respecto al plazo de desinversión, aunque bajo las mismas condiciones que se habían establecido.

Estamos bastante cerca de un acuerdo. Es posible que hagamos una prórroga con China, pero una prórroga basada en los mismos términos que tenemos ahora, que son términos bastante buenos.

Video: Trump Da "Otra Oportunidad" a Tiktok y Extiende Plazo de Funcionamiento en EUA

Nota relacionada: Trump Firma Decreto para Aplazar Prohibición de TikTok y Da Nueva Fecha

Trump hablará con presidente de China

Este viernes hablará con el presidente chino, Xi Jinping, para abordar el tema y poder "concretar algo". Destacó que TikTok tiene un "valor enorme", por lo que "odiaría regalar algo con valor".

La red social cuenta con más de 150 millones de usuarios en Estados Unidos; el pasado martes Trump firmó un decreto para retrasar hasta diciembre de 2025 la prohibición de la red social.

Por medio del decreto obliga a la empresa china ByteDance a vender la filial de Estados Unidos. En caso de que no se cumpla, prohibirán la red social en el país.

Historias recomendadas:

FBPT