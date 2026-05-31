¿Qué se Sabe de la Muerte de Paola Márquez, Creadora de Contenido en San Luis Potosí?

La creadora de contenido Paola Márquez, originaria del municipio de Huehuetlán, San Luis Potosí, falleció recientemente, informó su familia y autoridades municipales. La noticia generó numerosas reacciones en redes sociales, donde contaba con una amplia comunidad de seguidores.

¿Qué información se conoce hasta el momento sobre el fallecimiento de la influencer potosina?

El fallecimiento fue dado a conocer por su padre y posteriormente confirmado mediante una esquela publicada por el Ayuntamiento de Huehuetlán, que expresó sus condolencias a familiares y seres queridos de la joven creadora de contenido.

Paola Márquez fue localizada sin vida en su domicilio por un familiar que acudió a visitarla. Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente las causas de su muerte y se espera el resultado de las investigaciones correspondientes.

Originaria de la comunidad de Huichihuayán, en el municipio de Huehuetlán, había logrado una importante presencia en plataformas como TikTok y Facebook, donde compartía contenido relacionado con su vida cotidiana y diversos temas de interés para sus seguidores.

La noticia provocó mensajes de condolencia y despedida por parte de usuarios de redes sociales, amigos y habitantes de la Huasteca potosina, quienes lamentaron su fallecimiento. Hasta ahora, no se ha dado a conocer información adicional sobre las circunstancias de su muerte.