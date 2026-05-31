¿Qué se Sabe de la Muerte de Paola Márquez, Creadora de Contenido en San Luis Potosí?

La creadora de contenido Paola Márquez, originaria de Huehuetlán, San Luis Potosí, fue localizada sin vida en su domicilio.

Confirman Fallecimiento de Paola MárquezFoto: Ayuntamiento de Huehuetlán

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La influencer Paola Márquez, de Huehuetlán, San Luis Potosí, falleció en su hogar. Autoridades investigan las causas. Su legado en redes sigue vivo. Conoce más detalles.

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