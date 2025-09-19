Transfieren a Naasón Joaquín García a Cárcel en Nueva York donde Comparecerá la Próxima Semana

El líder de la iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, de 56 años, fue trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, de Nueva York, al ser acusado de abuso sexual sistemático de niños y mujeres.

Así se aprecia en los registros del Buró Federal de Prisiones (BOP) de Estados Unidos, donde el líder de La Luz del Mundo, acusado de tráfico sexual, ingresó al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York con el número de preso: 05584-512.

Registro de ingreso de Naasón Joaquín García al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Foto: Buró Federal de Prisiones de EUA

¿De dónde fue trasladado Naasón Joaquín García y cuándo lo presentan a un juez?

Naasón Joaquín García, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, acusado de abuso de menores, tráfico sexual y pornografía, fue trasladado desde la prisión en Chino, California al Centro Metropolitano de Detención en Brooklyn, Nueva York.

La semana pasada, autoridades judiciales de Nueva York, en Estados Unidos, acusaron formalmente a Naasón y a otras cinco personas por delitos relacionados con la congregación que fundó.

De acuerdo con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Nueva York, los cargos contra la red de Naasón Joaquín García son el resultado de una "investigación de años que abarcó el país e involucró el apoyo de docenas de valientes víctimas".

El líder de dicha iglesia con sede en México afirma tener más de 1 millón de seguidores en todo el mundo.

Exmiembros de la Luz del Mundo aplauden cargos contra Naasón Joaquín García

Exmiembros de la Iglesia de La Luz del Mundo (LLDM) aplaudieron los cargos federales contra Naasón Joaquín García y miembros de su familia, incluida la madre del líder espiritual, por actividades de crimen organizado y tráfico sexual contra miembros de la institución, y dijeron que esperan que se dé el arresto de otros sospechosos.

El miércoles pasado se hicieron varios allanamientos en Los Ángeles relacionados con la acusación del Departamento de Justicia contra Joaquín García, de 56 años, que se encontraba en una cárcel de California pagando una condena de 16 años, por abuso sexual infantil.

Además de Joaquín García, la acusación por “conducta sexual, financiera y delictiva” que victimizó a miembros de LLDM durante muchos años, incluye a Eva García de Joaquín, madre del líder espiritual y esposa de Samuel Joaquín, otrora cabeza de la iglesia, muerto en 2014.

Sharim Guzmán, exmiembro de la Luz del Mundo y vocero de un grupo de víctimas, que incluye a su esposa Sochil Martin, relató que el arresto de los familiares de Joaquín García se había esperado “desde hacía años”, y en especial la detención de la madre del líder y de su primo Joram Núñez Joaquín arrestado en Chicago, Illinois.

No obstante, el activista advirtió que “aún faltan más” miembros del clan que deben ser investigados y detenidos.

Nosotros seguimos esperando que llegue una completa justicia. Que podamos un día ver que esa institución no sigue aprovechándose de los miembros y tampoco de los gobiernos

También hizo un llamado a las autoridades mexicanas para que avancen en las investigaciones y presten atención a las denuncias hechas en ese país desde 2019 por varias personas, incluida Martin.

Los cargos federales también incluyen a Rosa Sosa, acusada de ser una de las principales cómplices de Samuel Joaquín en los abusos al preparar a las víctimas, una práctica que habría continuado con Naasón Joaquín, según documentos judiciales.

Con información de N+

