Sheinbaum Lamenta Muerte de Julieta Fierro; Políticos y la Academia Expresan sus Condolencias

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el fallecimiento de Julieta Fierro, a quien calificó de una destacada divulgadora científica e investigadora en el Instituto de Astronomía de la UNAM.

Sin duda, una mujer inspiradora que trascenderá el tiempo y el espacio

La UNAM, en donde fue directora General de Divulgación de Ciencia y directora del museo Universum, también se sumo a las condolencias. Destacó sus aportaciones como investigadora del Instituto de Astronomía, integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, en su nivel más alto, y de la Academia Mexicana de la Lengua.

Con su voz y dedicación acercó la ciencia a varias generaciones, dejando un legado que trasciende las fronteras y el tiempo

La cuenta de Divulgación de Ciencia de la UNAM, de donde fue directora Julieta Fierro, escribió:

Julieta Fierro, ahora eres polvo de estrellas

El Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, expresó su agradecimiento por haber "acercado las estrellas y sembrar curiosidad en todas y todos, especialmente en las niñas":

Hoy una estrella más viaja en el firmamento

En tanto, la secretaría de Cultura del Gobierno de México, indicó que fue una comprometida divulgadora de la ciencia.

Su forma única de acercarse a los temas científicos no solo marcó a sus alumnos y colegas, también dejó una huella imborrable en cada persona que aprendió a mirar el mundo de una nueva forma después de escucharla

El Colegio de San Ildefonso también despidió a la Dra. Julieta, con el mensaje:

Hoy despedimos a una mujer que nos enseñó a mirar las estrellas con asombro y cercanía.

Políticos lamentan muerte de la astrónoma mexicana, Julieta Fierro

La jefa de Gobierno, Clara Brugada también expresó sus condolencias por la muerte de la científica mexicana, a través de su cuenta de X, escribió:

Su brillante labor como investigadora y divulgadora abrió caminos, inspiró a generaciones y acercó el universo a millones de personas. Su legado permanecerá vivo en la memoria de México y en cada niña y niño que sueña con las estrellas gracias a su ejemplo.

Lo mismo hizo el secretario de Educación, Mario Delgado, quien lamentó el fallecimiento de la Dra. Julieta Fierro Gossman. Destacó su trayectoria como astrónoma mexicana excepcional, divulgadora científica apasionada y mujer que inspiró y acercó a múltiples generaciones al mundo de la ciencia.

Le decimos adiós agradecidos por sus inmensos aportes científicos y por habernos compartido, con esa autenticidad que la caracterizaba, su manera de entender a la naturaleza. La Dra. decía que 'la ciencia es una fuente inagotable de felicidad". Deseo que esa felicidad la acompañe en su viaje cósmico'.

