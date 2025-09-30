¿El MTU Aplica para Tarjetas de Crédito? Esto Sabemos sobre Pagos entre Distintos Bancos

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) implementó el Monto Transaccional del Usuario (MTU), como medida para reforzar la seguridad de las operaciones electrónicas, y ante ello surge la duda de si aplica también para el pago de las tarjetas de crédito y entre distintos bancos, es por ello, que en N+ te contamos qué pasará.

El MTU funciona como un límite máximo de dinero que cada persona puede transferir diariamente a través de internet, aplicaciones móviles o banca telefónica. Según la Condusef esta herramienta permite a los usuarios tener mayor control de sus finanzas digitales y prevenir movimientos no autorizados.

¿El MTU aplica para las tarjetas de crédito?

La Condusef señaló que en caso de que no definas el MTU antes del 1 de enero de 2026, tu banco lo calculará con base en tu historial.

El MTU es únicamente para las transferencias electrónicas y operaciones digitales, no con las compras directas que realices con tus tarjetas de crédito o débito en comercios físicos o en línea.

De acuerdo con información proporcionada por Banorte, el MTU no aplica a tarjetas de crédito, pues el monto de estas es definido con base en el historial crediticio de las personas. "Es solo para cuentas de captación".

Por su parte, el Diario Oficial de la Federación (DOF) señala que el MTU no aplica a servicios, créditos y tarjetas de débito o crédito de cuentas bancarias de nivel 1.

Según información de distintos bancos, una cuenta de nivel 1 son las que admiten abonos mensuales equivalentes a 750 UDIS (6,413 pesos). Estas son las unidades de valor establecida por el Banco de México, que cambian de acuerdo con la inflación.

¿Qué son las cuentas bancarias de nivel 1?

¿Debo considerar el pago de mi tarjeta de crédito dentro del MTU? De acuerdo con información de Banorte, el pago mensual que se hace a las tarjetas de crédito, ya sea el monto mínimo o el saldo total, se debe considerar dentro del Monto Transaccional del Usuario, pues forma parte de los gastos y movimientos bancarios de una cuenta de débito.

