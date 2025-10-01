Apoyos Bienestar para Afectados por Inundaciones 2025: Requisitos para Recibir 8 mil Pesos

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, en su conferencia de prensa de hoy, 1 de octubre de 2025, anunció que el Gobierno entregará Apoyos Bienestar para las personas que sufrieron afectaciones por las inundaciones en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México (Edomex).

En los últimos días, alcaldías como Iztapalapa, Tláhuac y municipios del Edomex como Nezahualcóyotl quedaron inundados por las lluvias históricas que se han registrado, por esa razón, las autoridades han implementado operativos para detectar los daños y comenzaron un censo para dar apoyo económico de 8 mil pesos, en N+, te decimos cuáles son los requisitos para solicitarlo.

La presidenta especificó que permanecerán varios días en la zona de las inundaciones para garantizar que todos los damnificados sean censados; a partir de hoy se les brindará un apoyo para limpieza y que a quienes no han sido contabilizados también se les otorgará.

Solo se dará el apoyo (hoy) a quien ya fue censado, a todos se les va a apoyar, pero hoy tienen que llegar con su talón que se les da con el censo y se van a quedar varios días para el primer apoyo. Después vienen los siguientes apoyos.

Requisitos para solicitar el Apoyo Bienestar de 8 mil pesos por inundaciones

Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, anunció que entregarán un Apoyo Bienestar de 8 mil pesos para limpieza de las casas, donde las inundaciones afectaron y detalló los requisitos para recibirlo:

Haber sido censado.

Clave Única de Registro de Población (CURP) con dos copias.

Cintillo de censo.

Una identificación oficial con fotografía y dos copias.

Hay que limpiar las viviendas y esto por eso es prioritario se van a entregar 8 mil pesos, quién ya fue censado el día de ayer, recibirá su apoyo el día de hoy.

¿Cuántas viviendas fueron afectadas por las lluvias e inundaciones?

Las lluvias, que fueron descritas como "atípicas" por el Gobierno de la Ciudad de México, dejaron graves estragos en el Valle de México:

En el caso de la CDMX, identificaron 3,521 viviendas afectadas en distintas alcaldías.

En Edomex fueron 112 calles afectadas y 21 mil familias damnificadas en 18 colonias. En Villada se reportan 6,800 viviendas dañadas y en la zona de Las Águilas 6,600 más.

