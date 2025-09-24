Nuevo Apoyo Económico de 2 mil Pesos CDMX: ¿Quiénes Pueden Obtenerlo y en Qué Consiste?

Hay un nuevo apoyo económico de 2 mil pesos en la Ciudad de México (CDMX), el cual está dirigido para mujeres y hombres. En N+, te contamos en qué consiste la ayuda de "Ciudad que Cuida a quien Cuida", quiénes lo pueden obtener y por qué.

Este programa social tiene múltiples beneficios para quienes lo soliciten, es parte del Sistema Público de Cuidados y busca ayudar a las personas beneficiarias para dejar atrás los roles de género impuestos a quienes se dedican a cuidar y que realizan las labores de la casa.

Las autoridades capitalinas enfatizaron que el pago de 2 mil pesos cada dos meses es un acto de justicia histórica, especialmente hacia las mujeres, quienes han llevado de manera no reconocida las labores de cuidado.

Entre los beneficios adicionales incluyen el acceso a los servicios de las Utopías, que son espacios deportivos y culturales, además del programa Colibrí Viajero, por lo que podrás viajar de forma accesible a diferentes lugares de México.

Las autoridades capitalinas lo presentaron el pasado 17 de septiembre, cuando la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina recalcó que su administración tiene el compromiso de reconocer a las personas cuidadoras y afirmó que integrarán a más beneficiarios.

Vamos a seguir integrando a más personas hasta lograr la universalidad, de personas que cuidan a otras personas que ya no pueden valerse por sí mismas.

¿Cuáles son los requisitos de Ciudad que Cuida a quien Cuida 2025?

Tener entre 18 a 56 años.

Vivir en la CDMX.

Lo pueden solicitar hombres y mujeres que se dediquen a cuidar.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Una identificación oficial.

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses de haber sido expedido.

