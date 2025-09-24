SRE Informa Cómo Están los Mexicanos que Van en Flotilla Global Sumud luego de Ataque a Botes
La Secretaría de Relaciones Exteriores compartió detalles sobre los mexicanos que forman parte de la Flotilla Global Sumud
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer cómo se encuentran los mexicanos que van a la Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza luego del ataque contra 14 barcos.
En un comunicado de hoy, 24 de septiembre de 2025, detalló "ante los incidentes reportados ayer, personal de las embajadas en Israel, Argelia y Grecia entraron en contacto con nuestros y nuestras connacionales, quienes confirmaron que se encuentran bien. De igual forma, personal de la Cancillería entabló contacto con algunos familiares sobre lo ocurrido".
