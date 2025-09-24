Inicio Nacional SRE Informa Cómo Están los Mexicanos que Van en Flotilla Global Sumud luego de Ataque a Botes

La Secretaría de Relaciones Exteriores compartió detalles sobre los mexicanos que forman parte de la Flotilla Global Sumud

La Flotilla Global Sumud fue atacada mientras se dirigía a Gaza. Foto: Reuters

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer cómo se encuentran los mexicanos que van a la Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza luego del ataque contra 14 barcos.

En un comunicado de hoy, 24 de septiembre de 2025, detalló "ante los incidentes reportados ayer, personal de las embajadas en Israel, Argelia y Grecia entraron en contacto con nuestros y nuestras connacionales, quienes confirmaron que se encuentran bien. De igual forma, personal de la Cancillería entabló contacto con algunos familiares sobre lo ocurrido".

 


En breve más información 

