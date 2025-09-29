Inundaciones en Nezahualcóyotl: Activarán Apoyos Bienestar para Afectados por Lluvia Histórica

En la conferencia matutina de hoy, 29 de septiembre de 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, abordó las acciones que implementarán por las inundaciones en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México (Edomex).

La mandataria compartió que en "Neza tenemos varios problemas", por ello personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) está trabajando en el sitio. Afirmó que habrá "apoyo Bienestar para todas las familias que en este momento todavía tienen muchos problemas de anegación de agua".

En ese sentido, Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar, afirmó que se encuentran en proceso de realizar censos, con el fin de brindar apoyo a las personas afectadas por las inundaciones, por medio del Programa de Emergencia Social y Natural.

Desde ayer, ya estamos planificando el operativo de apoyo para los municipios de Nezahualcóyotl e Iztapalapa. Nuestro personal ya debe estar llegando a los puntos donde el agua nos permita empezar a realizar el censo con el programa de emergencia social y natural.

Efraín Morales López, director general de la Conagua, compartió que las lluvias del pasado 27 de septiembre, que afectaron a Nezahualcóyotl son un hecho atípico, porque han sido la más fuertes registradas en los últimos 10 años.

¿Qué pasó en Nezahualcóyotl?

En los últimos días, las fuertes lluvias registradas en el Edomex han provocado severas inundaciones en el municipio de Nezahualcóyotl. Varias casas continúan inundadas en cinco colonias; las autoridades locales desplegaron mil elementos y servidores públicos para brindar ayuda a las familias afectadas.

El director general de la Conagua detalló que cayeron alrededor de 75 mm, el año pasado en Chalco fue de 50 mm. Estas lluvias, junto con la acumulación de basura y el deterioro de la infraestructura provocaron afectaciones tanto en el Edomex como CDMX.

Mientras que la presidenta Sheinbaum Pardo, en su Mañanera del Pueblo, explicó que están atendiendo la emergencia en Neza, porque todavía siguen con un tirante de agua importante. Planteó que se debe hacer un estudio integral para contar con lo que se necesite en las zonas perjudicadas.

También, detalló que "los drenajes tienen que irse adecuando" de forma particular en lugares como Xochimilco, Neza, Iztapalapa, Tláhuac, Ecatepec y Los Reyes La Paz, porque es donde hay más hundimientos, los cuales se pueden contener al disminuir la extracción de agua. Hizo énfasis en que crearán un plan integral para llevar más agua a la Zona Metropolitana del Vale de México, desde la propia zona.

