Calles de CDMX y Edomex Permanecen Bajo el Agua, Tras Fuertes Lluvias: Video

La intensa lluvia del sábado en el Valle de México, en la que cayeron alrededor de 30 millones de metros cúbicos, ha dejado graves afectaciones que permanecen hasta este domingo 28 de septiembre 2025. Calles y avenidas principales en Ciudad de México y municipios del Estado de México amanecieron bajo el agua.

La intensa precipitación también dejó parcialmente sin servicio la Línea A del Metro capitalino. El director del Sistema, Adrián Ruvalcaba, informó que continúan los trabajos para desalojar el agua acumulada en las vías. Hasta el momento, el servicio de trenes opera de manera provisional de Pantitlán a Guelatao, mientras que el servicio gratuito de RTP continúa apoyando a las personas usuarias en el tramo Guelatao–Santa Marta.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que las alcaldías más afectadas fueron Iztapalapa, Tláhuac, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero.

Video: Lluvias en CDMX: Recuento de Afectaciones por Precipitaciones del Sábado, 28 Septiembre 2025

Calles de CDMX y Edomex amanecen bajo el agua

Este domingo, la colonia Santa María Aztahuacán, en Iztapalapa, registraba un descenso en el nivel del agua, tras las inundaciones del sábado que causaron daños a comercios, viviendas y vehículos. Sin embargo, la corriente acumulación de agua dejó la zona con lodo.

Por otro lado, en el municipio de Nezahualcóyotl, en los límites con Iztapalapa, seguían las calles bajo el agua. Cerca del cruce de avenida Texcoco y John F. Kennedy se contabilizaron alrededor de 10 calles cerradas por encharcamientos.

Video: Lluvias en CDMX: Así Amanecen Calles en CDMX luego de Tormentas de Ayer

Así lucían las calles este domingo

Video: Así se Ven desde el Aire Calles Inundadas en Nezahualcóyotl, Edomex, Hoy 28 Septiembre 2025

