¿Por Qué No Hay Clases Presenciales Hoy en Facultades y CCH de la UNAM? Activan Plan por Amenaza

Facultades y CCH de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) decidieron suspender las clases presenciales y emitieron un comunicado para explicar las razones. En N+ te contamos por qué y cuál fue el plan que implementaron algunos planteles por amenazas contra su comunidad.

La Facultad de Química, de Derecho, Ingeniería y de Economía compartieron que hoy, 29 de septiembre de 2025, tendrán clases en línea con el fin de salvaguardar a los docentes y comunidad estudiantil. Asimismo, solicitaron la vigilancia permanente en los planteles.

De igual manera, la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza (FES Zaragoza) compartió que sus actividades para este día serán a distancia con el fin de cuidar la salud mental de sus estudiantes.

Por su parte, en varios Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH) no habrá clases varios días y destacaron que los maestros estarán en contacto con sus alumnos mediante plataformas digitales.

Los planteles de la UNAM pidieron a las y los estudiantes no caer en provocaciones ni en desinformación; destacaron que su prioridad es la seguridad de la comunidad estudiantil. Esto se debe a una serie de denuncias que encontraron en la red social Facebook.

¿Por qué no habrá clases hoy en Facultad de Química, Derecho y Economía de la UNAM?

A través de un comunicado, las autoridades educativas compartieron que este lunes suspendieron las clases presenciales debido a amenazas cibernéticas en redes sociales como Facebook.

Con el objetivo de poner como prioridad nuestra seguridad e integridad, el lunes 29 de septiembre se activarán los protocolos de seguridad correspondientes y hago un atento y respetuoso llamado al profesorado y al alumnado para que se realicen las actividades en modalidad en línea y con ello garantizar la integridad de nuestra comunidad.

Entre los mensajes que encontraron, los internautas anónimos indicaron que "algo malo pasará, no crean que la FQ se salvó". Aseguraron que esta semana "cobrarán" otra vida en donde haya afluencia; recomendaron "despedirse de sus familias o no ir a la escuela". También señalaron que enviaron varios correos y alertaron que deben prevenirse.

¿En cuáles CCH no hay clases hoy?

Los CCH que no tendrán clases varios días a manera de prevención luego del asesinato de un estudiante en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur son:

CCH Azcapotzalco

CCH Vallejo

CCH Naucalpan

CCH Sur

