Para este lunes 29 de septiembre, el frente frío número 4 seguirá afectando al país con pronóstico de lluvias fuertes y caída de granizo.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el sistema se extenderá sobre oriente del golfo de México, interaccionará con un canal de baja presión en el sureste del país y con una nueva onda tropical que se aproximará a la península de Yucatán, generando probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en dichas regiones, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Veracruz, Tabasco y Chiapas.

Mientras que para los días posteriores el frente frío dejará de afectar el país.

Frente frío en México. Foto: Cuartoscuro

Clima: ¿Dónde lloverá el lunes 29 de septiembre?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Durango, Estado de México, Puebla, Tabasco y Campeche.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Sinaloa, Nayarit, Colima, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo.

Onda tropical y vaguada monzónica en México

Asimismo, el lunes 29 de septiembre, la nueva onda tropical se desplazará lentamente sobre la península de Yucatán, sureste y sur del territorio nacional, se asociará con canales de baja presión en el suroeste del golfo de México y con la vaguada monzónica que se extenderá muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano, ocasionando lluvias fuertes a puntuales intensas en las mencionadas regiones.

En tanto, canales de baja presión sobre el interior de la República Mexicana, divergencia y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el noroeste, noreste, centro, occidente, oriente y sur del país.

