Varias Personas Heridas en Tiroteo en Iglesia en Michigan; el Atacante fue Abatido

Varias personas resultaron lesionadas en un tiroteo registrado en una iglesia mormona en Michigan, Estados Unidos, hoy 28 de septiembre 2025. La policía confirmó que el tirador fue abatido.

El tiroteo ocurrió en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc, a unos 80 kilómetros al norte de Detroit, informó la policía local en una publicación en Facebook. La iglesia estaba en llamas.

La policía afirmó que no ya hay más amenaza para el público. Mientras que hasta el momento no se han revelado las condiciones de las víctimas.

La policía añadió que la iglesia está en llamas y pide al público que evite la zona. Las autoridades han habilitado un punto de encuentro en un pabellón cercano a la iglesia.

El director del FBI, Kash Patel, indicó que "estamos siguiendo los informes del horrible tiroteo e incendio en una iglesia SUD en Grand Blanc, Michigan".

Los agentes están en el lugar para ayudar a las autoridades locales. La violencia en un lugar de culto es un acto cobarde y criminal. Nuestras oraciones acompañan a las víctimas y sus familias durante esta terrible tragedia.

Con información de AP.

Noticia en desarrollo

