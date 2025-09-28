Calle por Calle: Los Módulos CONAVI de Vivienda para el Bienestar que Cierran en Septiembre 2025

Tras la emisión de la convocatoria, ha generado gran interés el registro de Vivienda para el Bienestar 2025 de CONAVI, que recientemente ha abierto su segunda etapa; sin embargo, pese a que se mantiene la vigencia de este periodo de inscripción, hay algunos módulos que cerrarán en septiembre 2025. ¿Dónde están? En N+ te decimos las ubicaciones.

Pero antes, te recordamos que te hemos dado a conocer cómo es la Vivienda Bienestar que costará 600 mil pesos con 0% de interés y la reciente apertura de recibimiento de solicitudes para este programa en el Estado de México.

¿Cómo solicitar CONAVI Vivienda para el Bienestar 2025?

Debido a que el registro de Vivienda Bienestar estará abierto del 25 de septiembre al 2 de octubre 2025, a continuación te decimos todo lo que debes hacer para solicitar una casa de CONAVI:

Solicitantes deben ubicar el Módulo CONAVI más cercano a su domicilio Lleva contigo identificación oficial vigente, CURP actualizada y comprobante de domicilio, todos en original y copia. Una vez que te atiendan en el módulo, pon tus datos de forma correcta. Al finalizar te entregarán un folio de registro para continuar con la siguiente fase del proceso, en caso de que seas aceptado.

Recuerda que cada módulo de registro de CONAVI cuenta con diferentes días y horarios de atención, por eso te recomendamos checar el mapa mostrado previamente. Se espera que en un lapso máximo de 20 días hábiles, contados a partir del último días de inscripciones, las autoridades deben entregar la lista de preseleccionados de la segunda etapa de Vivienda para el Bienestar 2025.

¿Dónde están los módulos CONAVI de Vivienda para el Bienestar que cierran en septiembre?

Casa de la cultura: C. 25 # 92, entre c. 20 y 18, Colonia Centro, c.p. 97610, Panabá, Yucatán.

Cancha de básquetbol La Valencia: C. 52 s/n, entre C. 45 y 47, Colonia Centro, c.p. 97700, Tizimín, Yucatán.

Parque San Marcos: Calle 24 # 320 entre C. 37 y 39, colonia San Marcos, c.p. 97540, Izamal, Yucatán.

Secundaria Roberto Sosa Sosa: Calle 21 s/n por c. 10 y 12, c.p. 97466, Bokobá, Yucatán.

Centro de Convenciones Ricardo Palmerín: C. 41 esquina con C. 48, colonia Lázaro Cárdenas, c.p. 97970, Tekax, Yucatán.

