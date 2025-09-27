Estos 6 Programas Bienestar Abren Registro en Octubre: Fechas, Requisitos para Hombres y Mujeres

Entramos a los últimos meses del año, pero los apoyos económicos del gobierno de México continúan, por eso acá te decimos cuáles son los seis programas de Bienestar que abren registro en octubre 2025, qué da cada uno, las fechas y requisitos para que hombres y mujeres puedan hacer las inscripciones.

A la espera de que algunas pensiones abran registro en el antepenúltimo mes del año, varias becas y apoyos a la vivienda van a tener registro Bienestar en octubre, por eso en una nota ya te dijimos los requisitos y días en que se va a poder solicitar la ayuda de 100 mil pesos para hombres y mujeres.

¿Qué programas del Bienestar abren registro en octubre 2025?

Para este mes, cuatro de los apoyos que inician inscripciones son de carácter federal, eso quiere decir que aplican para todo el país. Los otros dos programas son ayudas de vivienda que nadie sabía que aún tenía inscripciones disponibles. A continuación te mostramos cada uno de ellos y qué tipo de apoyo dan:

Vivienda para el Bienestar CONAVI : Programa que ofrece la posibilidad de rentar y comprar una casa de 600 mil pesos y cero por ciento de interés.

: Programa que ofrece la posibilidad de rentar y comprar una casa de 600 mil pesos y cero por ciento de interés. Vivienda para el Bienestar IMEVIS Edomex : Este apoyo consiste consiste en la entrega por única ocasión de un paquete de materiales complementarios y/o equipamiento para realizar el mejoramiento de vivienda en el Estado de México.

: Este apoyo consiste consiste en la entrega por única ocasión de un paquete de materiales complementarios y/o equipamiento para realizar el mejoramiento de vivienda en el Estado de México. Mi Primer Hogar : Este programa ofrece la posibilidad de construir una vivienda gratis en el Estado de México.

: Este programa ofrece la posibilidad de construir una vivienda gratis en el Estado de México. Beca Benito Juárez : Este programa para estudiantes de Educación Media Superior de escuelas públicas da un apoyo económico de 1,900 pesos cada dos meses.

: Este programa para estudiantes de Educación Media Superior de escuelas públicas da un apoyo económico de 1,900 pesos cada dos meses. Jóvenes Escribiendo el Futuro : Este programa para estudiantes de universidades públicas da un apoyo económico de 5,800 pesos por bimestre.

: Este programa para estudiantes de universidades públicas da un apoyo económico de 5,800 pesos por bimestre. Jóvenes Construyendo el Futuro: Este programa ofrece la posibilidad de darle entrada al mercado laboral a personas que no estudian ni trabajan, a cambio de un pago mensual de 8,480 pesos durante 12 meses.

¿Qué días los apoyos Bienestar tienen registro en octubre 2025?

Para todas las personas que deseen aplicar a algunos de los seis programas Bienestar que tienen registro en octubre, a continuación les mostramos las fechas en que hay inscripciones:

Vivienda para el Bienestar: El 1 y 2 de octubre 2025 hay registro en algunos estados de México. En el siguiente link: https://sistemaintegral.conavi.gob.mx:81/pvb puedes checar qué módulos de CONAVI están abiertos esos días. Vivienda para el Bienestar IMEVIS Edomex: Durante todo octubre las personas que fueron aceptadas en el pre-registro tiene que ir a los módulos IMEVIS a entregar su documentación en original y copia. Mi Primer Hogar: Durante todo octubre las personas que fueron aceptadas en el pre-registro deben ir a los módulos IMEVIS a entregar su documentación en original y copia. Beca Benito Juárez: Del 1 al 15 de octubre 2025 hay registro en línea. Jóvenes Escribiendo el Futuro: Del 1 al 15 de octubre 2025 hay registro en línea. Jóvenes Construyendo el Futuro: Del 1 de octubre y hasta que se alcance el cupo límite se abre el registro en línea para entrar a un Centro de Trabajo.

Requisitos para aplicar a los seis programas Bienestar que tienen registro en octubre 2025

Todos los hombres y mujeres que deseen solicitar alguno de los apoyos Bienestar de este mes, deben cumplir con las siguientes condiciones para poder inscribirse:

Vivienda para el Bienestar de CONAVI

Tener 18 años o más.

El ingreso familiar no puede ser mayor a dos salarios mínimos (hasta 17 mil pesos al mes).

No ser derechohabiente del Infonavit, Perez, ISSFAM, ni ningún instituto estatal o municipal de vivienda.

No haber recibido otro apoyo de CONAVI con anterioridad.

Residir en alguna zona consideraba como prioritaria.

No tener vivienda propia.

Identificación Oficial Vigente.

CURP Actualizada.

Comprobante de Domicilio.

Vivienda para el Bienestar de IMEVIS

Solicitud dirigida a la persona titular de la dirección general del IMEVIS, especificando el tipo de apoyo, medio de localización donde la persona solicitante establezca bajo protesta de decir verdad que su vivienda presenta alguna carencia. Copia del acta de nacimiento (presentar original para su cotejo. Copia de identificación oficial vigente con fotografía y domicilio en el Estado de México. CURP del solicitante. Comprobante de domicilio con vigencia máxima de 3 meses de antigüedad. Formato FUB.

Mi Primer Hogar 2025

Solicitud dirigida a la persona titular de la dirección general del IMEVIS, especificando el tipo de apoyo, medio de localización donde la persona solicitante establezca bajo protesta de decir verdad que su vivienda presenta alguna carencia. Copia del acta de nacimiento (presentar original para su cotejo. Copia de identificación oficial vigente con fotografía y domicilio en el Estado de México. CURP del solicitante. Comprobante de domicilio con vigencia máxima de 3 meses de antigüedad. Formato FUB.

Beca Benito Juárez Media Superior 2025

Ser estudiante de nivel bachillerato, inscrito a alguna preparatoria pública de México en el ciclo escolar 2025-2026.

Acta de nacimiento (copia del estudiante y padre, madre o tutor).

CURP (copia del estudiantes y padre, madre o tutor).

Comprobante de domicilio (copia).

Identificación oficial vigente (original y copia del padre, madre o tutor).

Jóvenes Escribiendo el Futuro

Tener entre 18 y 29 años de edad.

Identificación oficial vigente.

CURP actualizada.

Comprobante de domicilio (luz, agua, predial o teléfono) no mayor a 3 meses de haber sido expedido.

Con toda esta información, los solicitantes deberán esperar a que lleguen las fechas para hacer el registro a algunos de los seis programas del Bienestar que tienen inscripciones en octubre 2025.

