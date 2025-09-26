Resultados del Registro IMEVIS para Vivienda Bienestar 2025: Cuándo Salen y lo que Debes Saber

Después de varias semanas de registro en la página oficial de IMEVIS Edomex (Instituto Mexiquense de Vivienda Social), muchas personas quieren saber cuándo salen los resultados de Mi Primer Hogar y Vivienda para el Bienestar 2025, pues la convocatoria indica que este 26 de septiembre se publica la lista de beneficiarios de cada apoyo. Para salir de dudas, acá te decimos lo que sabemos al respecto de este proceso con información oficial de las autoridades.

Recordemos que una vez culminado el pre-registro a Vivienda para el Bienestar y Mi Primer Hogar en el Estado de México, el IMEVIS dio a conocer los primeros resultados del proceso, donde las personas que fueron seleccionadas tuvieron que llevar sus documentos para completar el proceso de entradas a algunos de los programas sociales. Por eso, en una nota te dijimos dónde está los módulos para la recepción de papeles en el Edomex.

¿Ya salieron los resultados de Mi Primer Hogar y Vivienda para el Bienestar 2025 en IMEVIS Edomex?

Pese a que la convocatoria indica que los resultados salen este viernes 26 de septiembre 2025, N+ pudo contactar a personal del IMEVIS y la realidad es que la lista de beneficiarios de Mi Primer Hogar y Vivienda del Bienestar aún no va a ser publicada en la página oficial del Instituto Mexiquense de Vivienda Social.

Debido a que la convocatoria establece claramente que las fechas mostradas pueden tener variación de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, hasta el momento sigue en marcha la etapa de recepción de documentos de las personas que pasaron con éxito la etapa del pre-registro en línea. Esto quiere decir que los resultados de IMEVIS Edomex van a tardar un poco en salir.

¿Cuándo publican la lista de beneficiarios Mi Primer Hogar y Vivienda para el Bienestar 2025?

Hasta el momento no existe fecha exacta para que salgan los resultados de los dos programas de vivienda, pero se espera que antes de que termine el 2025 se culmine con todo el trámite de selección y publicación del padrón de beneficiarios. Hasta donde sabemos, aún falta por llevarse a cabo todo este proceso:

Culminación de la etapa de recepción de documentos en los Módulos de IMEVIS Edomex.

Después se harán visitas domiciliarias a las casas de los posibles beneficiarias para realizar la verificación de documentación, es decir que todo lo presentado por los aspirantes sea verídico.

El tercer paso es hacer la selección de las personas que van a formar parte de Mi Primer Hogar y Vivienda para el Bienestar.

El último punto será anunciar los resultados con el padrón beneficiarios.

Para saber la fecha exacta en que salen los resultados de Vivienda para el Bienestar y Mi Primer Hogar 2025, te recomendamos estar pendiente de toda la información oficial que se publique en las redes sociales y página oficial del IMEVIS en el Edomex.

