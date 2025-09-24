¿Qué Día Cae Primer Pago de Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 Años? Apoyo Llega en 2025

Apenas en agosto se llevó a cabo el registro a la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años de edad y debido a que las nuevas beneficiarias no cobraron el pago de septiembre, acá te decimos qué día cae el depósito para las adultas mayores en 2025, pues está confirmado que su primer apoyo de 3 mil pesos llega en este año.

Para brindarle mayor tranquilidad a las nuevas beneficiarias de la Pensión adultos mayores 60 a 64 años, Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, dio a conocer las fechas en que se va a realizar la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar 2025. De igual forma, en una nota ya te contamos si habrá algún pago doble o triple para esta personas.

Video: Becas y Pensiones del Bienestar: Esto Dijo Sheinbaum en Primer Informe de Gobierno

¿Cuándo depositan la Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 años en 2025?

Ariadna Montiel Reyes señaló que antes de terminar el 2025 las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar van a recibir su primer apoyo económico de 3 mil pesos. Eso quiere decir que será durante el mes de noviembre (mes en que se realiza la última dispersión de la Pensión Bienestar) cuando se lleven a cabo los depósitos.

Nota relacionada: Apoyo Bienestar de Hombres y Mujeres Da 100 Mil Pesos: Qué Necesitas y Días de Registro en 2025

En cuanto a la entrega de tarjetas Bienestar de la Pensión Mujeres, la dispersión se realizará del 1 al 31 de octubre 2025. Cada beneficiaria deberá de estar atenta a su celular para saber cuándo le toca recoger su medio de pago.

Video: Piden Adultos Mayores Más Seguridad en Banco Bienestar en Monterrey

¿Qué día caería el apoyo de 3 mil pesos de la Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 años en 2025?

El primer pago para adultos mayores de 60 a 64 años daría inicio el lunes 3 de noviembre 2025, día en que posiblemente comiencen los último depósitos del año de la Pensión Bienestar. Dicha fecha será confirmada en el calendario de pagos que de a conocer en su debido momento Ariadna Montiel Reyes.

Nota relacionada: Nuevo Apoyo para Mujeres Da 12 Mil Pesos: ¿Quiénes Pueden Registrarse al Programa de Bienestar?

Antes de pensar en el primer pago, lo más importante será llevar a cabo la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 años durante todo el mes de octubre 2025, para que en noviembre las adultas mayores puedan recibir su apoyo económico de 3 mil pesos.

Historias recomendadas: