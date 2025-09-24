Nuevo Apoyo para Mujeres Da 12 Mil Pesos: ¿Quiénes Pueden Registrarse al Programa de Bienestar?

Se lanzó un nuevo apoyo para mujeres, que otorgará 12 mil pesos mediante una transferencia monetaria, y a continuación te contamos quiénes pueden registrarse a este nuevo programa de Bienestar en la Ciudad de México (CDMX).

Recientemente, se hizo oficial el registro nacional en octubre 2025 para obtener un pago de 8 mil pesos mensuales, mientras que los capitalinos siguen a la espera de que se abran las incorporaciones al apoyo para hombre y mujeres de 30 años y más.

Además de estos programas, uno más se unirá a la lista y busca otorgar un apoyo económico a las mujeres con la finalidad de impulsar su sostenibilidad, competitividad y contribución al desarrollo comunitario en la CDMX.

¿Qué apoyo para mujeres otorga 12 mil pesos?

En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se presentó el nuevo programa Bienestar para el Emprendimiento 2025, el cual está dirigido para mujeres propietarias de micro y pequeñas empresas para incrementar su capacidad productiva, operativa o comercial.

Este apoyo ofrecerá 12 mil pesos, mediante transferencia monetaria, a 500 beneficiarias con la finalidad de fomentar la igualdad de oportunidades en el sector empresarial, priorizando el fortalecimiento de negocios liderados por mujeres en contextos de vulnerabilidad económica.

¿Quiénes pueden pedir apoyo de 12 mil pesos en CDMX?

Las mujeres que cuenten con un negocio propio y que estén interesadas en solicitar el apoyo de 12 mil pesos en la CDMX deben asegurarse de cumplir con los siguientes requisitos, pues de lo contrario no podrán hacer su registro:

Tener domicilio en la alcaldía La Magdalena Contreras, tanto las beneficiarias como el negocio. Realizar el registro al programa social y entregar los documentos requeridos en las fechas y horarios que se establezcan en la convocatoria. No ser beneficiaria de ningún otro Programa o Acción Social ejecutado por esta alcaldía La Magdalena Contreras. No ser servidora pública de ningún nivel de gobierno.

Las mujeres que cumplan con los requisitos del programa Bienestar para el Emprendimiento 2025 deberán presentar los siguientes documentos en original y copia legible para poder completar su registro:

Identificación oficial vigente con fotografía (Credencial del INE, pasaporte, cédula profesional, no es necesario que los datos coincidan con el comprobante de domicilio).

Comprobante de domicilio de la micro y pequeña empresa o negocio que se encuentre dentro de La Magdalena Contreras (No mayor a tres meses de expedición).

Clave Única de Registro de Población (CURP) vigente de la persona solicitante.

Documento del Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles (SIAPEM) donde la solicitante aparezca como propietaria del negocio y/o que la solicitante forme parte del padrón de la Red de Negocios "Con Permiso… ¡Voy a Abrir!" de la alcaldía La Magdalena Contreras.

Evidencia fotográfica de la micro y pequeña empresa o negocio, con la que se acreditará su funcionamiento actual.

Documento donde se describa brevemente el uso y/o destino que se le dará al apoyo de 12 mil pesos.

Requisitar una "Carta bajo protesta de decir verdad" que será entregada por la Dirección General de Desarrollo, Fomento Económico y Economía Circular, para manifestar que no son beneficiarias de otro programa social de la alcaldía.

Las fechas del registro al apoyo para mujeres de 12 mil pesos en CDMX aún no han sido reveladas, por lo que las interesadas deberán preparar todos sus documentos para cuando llegue el momento de solicitar su incorporación.

