¿Cuánto Dinero Da el Apoyo de 30 Años y Más? Estas Personas Serán Prioritarias en Registro
Conoce cuánto paga el apoyo para mujeres y hombres de 30 años y más, y quiénes tendrán prioridad para hacer registro
El nuevo apoyo de 30 años y más ha llamado la atención de las personas y una de las principales dudas es cuánto dinero dará este programa. Por ello, acá te decimos cómo serán los pagos y quiénes tendrán prioridad durante el registro.
Se espera que este nuevo programa del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) tenga una alta demanda, y para que te vayas preparando en notas previas ya te explicamos cómo serán las inscripciones y quiénes pueden registrar al apoyo para mujeres y hombres mayores de 30 años.
¿Cuánto paga el apoyo para mujeres y hombres de 30 y más?
El nuevo apoyo está inspirado en el programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro, pero para personas de 30 años y más, por lo cual se ofrecerá un monto mensual de 8,500 pesos a lo largo de un año.
Además, los beneficiarios recibirán capacitaciones laborales en empresas, instituciones públicas, sociales y en negocios locales, y deberán cumplir con los horarios que se les asignen durante los 12 meses para poder recibir el pago del apoyo de 30 y más. Solamente se podrán inscribir en una ocasión.
"Los que tengan de 30 años en adelante podrán ser parte de un nuevo programa de gobierno de la Ciudad que los va a apoyar, para que de inmediato puedan tener un empleo en la empresa que ustedes escojan y con un apoyo de más de 8,500 pesos durante un año", explicó Clara Brugada, jefa de gobierno de CDMX.
¿Qué personas serán prioritarias para el registro al Apoyo de 30 años y más?
El nuevo programa está dirigido para mujeres y hombres de la CDMX, que son el único sustento de su hogar y se dará prioridad a aquellos que vivan en zonas consideradas "Territorios de Paz", que son colonias de la periferia de la capital, como los pueblos originarios y zonas de alta incidencia delictiva. Estos son los requisitos principales para solicitar el apoyo de 30 y más:
- Ser residente de la Ciudad de México.
- Vivir en áreas designadas como "Territorios de Paz".
- Estar en situación de desempleo.
- No contar con otro apoyo de la misma naturaleza.
- Ser la persona que sustenta el hogar.
- Tener una capacitación y cumplir con los horarios durante un año, con el fin de que puedas recibir el pago de 8,500 pesos mes con mes.
- Cumplir con todos los documentos que soliciten y que estos sean legibles.
Las fechas del registro del apoyo de 30 años y más aún no se han revelado, sin embargo se espera que en las próximas semanas el gobierno de la CDMX dé más detalles sobre cuándo y cómo se realizarán las inscripciones.
