Cierra Pago Pensión Bienestar: Estos Apellidos, los Últimos en Recibir Apoyo de Más de $6000
Daniel Zainos N+
Luego de semanas de dispersión del quinto bimestre del año, el gobierno federal ha dado a conocer que se termina el pago de la Pensión Bienestar
COMPARTE:
Se ha confirmado el cierre del pago de la Pensión Bienestar, luego de semanas en las que se ha llevado a cabo la dispersión correspondiente al quinto bimestre del año. En N+ te informamos qué letras y apellidos son los últimos que recibirán el apoyo de más de $6,000 pesos.
Este periodo de pagos es uno de los más esperados por miles de personas, ya que no solo entrega la ayuda económica para un grupo de personas, sino a diferentes beneficiarios. Por ello, previamente te compartimos qué deben hacer los nuevos beneficiarios para cobrar el pago y cómo sacar el dinero si perdiste tu tarjeta del Bienestar.
¿Qué letras son las últimas en cobrar al cierre del pago Pensión Bienestar?
La Secretaría del Bienestar difundió a inicios del mes el calendario de pagos del Bienestar, correspondientes a la Pensión de Adultos Mayores, Mujeres, Personas con Discapacidad y Apoyo a Madres Trabajadoras; sin embargo, se acerca el cierre de esta dispersión, de cara al último bimestre del año. Las letras que son las últimas en recibir los apoyos son:
- Letra S: martes 23 de septiembre 2025.
- Letras T, U, V: miércoles 24 de septiembre 2025.
- Letras W, X, Y, Z: jueves 25 de septiembre 2025.
Hasta el momento, las letras que han cobrado su apoyo son las siguientes, de acuerdo con el calendario del Bienestar:
- Letra A: Lunes 1
- Letra B: Martes 2
- Letra C: Miércoles 3 y jueves 4
- Letras D, E, F: Viernes 5
- Letra G: Lunes 8 y martes 9
- Letras H, I, J, K: Miércoles 10
- Letra L: Jueves 11
- Letra M: Viernes 12 y lunes 15
- Letras N, Ñ, O: Miércoles 17
- Letras P, Q: Jueves 18
- Letra R: Viernes 19 y lunes 22
Nota relacionada: Bienestar lo Hace Oficial: Este Apoyo Abre Registro en Octubre 2025 para Pago de Más de $8000
Te recordamos que las y los derechohabientes de la Pensión de Personas Adultas Mayores recibirán $6,200 pesos y a quienes reciben la Pensión de Personas con Discapacidad les serán depositados $3,200 pesos.
En tanto, las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar recibirán $3,000 pesos y las y los beneficiarios del Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras, $1,650 pesos.
¿Qué apellidos cobran últimos días de pago de Pensión Bienestar en septiembre 2025?
Como sabes, estos apoyos se entregan en orden de acuerdo con la inicial del primer apellido, por ello, para los pagos restantes, te compartimos algunos ejemplos:
S
- Sánchez
- Salazar
- Santiago
- Soto
- Silva
- Sandoval
- Solís
- Santos
Miércoles 24 de septiembre 2025
T
- Torres
- Trejo
- Tapia
- Trujillo
- Téllez
- Tovar
- Toledo
U
- Uribe
- Urbina
- Uc
- Ulloa
- Ugalde
- Urías
V
- Vázquez
- Vargas
- Velázquez
- Vega
- Valdés
- Valencia
Jueves 25 de septiembre 2025
W
- Wong
- Walle
- Wilson
- Wiebe
- Wences
X
- Xool
- Xolo
- Xicoténcatl
Y
- Yepes
- Yam
- Yescas
- Yebra
- Yerena
Z
- Zúñiga
- Zamora
- Zavala
- Zárate
- Zapata
- Zepeda
- Zaragoza
- Zamudio
- Zambrano
- Zacarias
- Zazueta
- Zurita
- Zavaleta
- Zamarripa
- Zamorano
Historias recomendadas:
¿Cuántos Días son de Aguinaldo Pensión IMSS 2025? Cantidad Exacta que se Entregará Este Año
Mañana Inicia Registro de Beca para Universidades Privadas 2025: Requisitos, Fechas y Link
No Es Beca Rita Cetina: Abrirán Registro de Apoyo de Secundaria en Septiembre para Estos Alumnos
DMZ