¿Cuántos Días son de Aguinaldo Pensión IMSS 2025? Cantidad Exacta que se Entregará Este Año

Así como se acerca el fin del año, también el pago de aguinaldo para los trabajadores y pensionados, siendo estos últimos los que más pronto recibirán esta prestación por derecho, aunque no son todos. En N+ te decimos cuántos días se pagan de aguinaldo con la Pensión IMSS 2025, la cantidad exacta que se entregará este año.

Al ser un depósito muy esperado, pues es con el que se realizan las esperadas compras de Navidad y Año Nuevo, hay dudas que te hemos resuelto en notas previas como las personas que no podrán acceder a esta prestación y la fecha de depósito.

¿Cuántos días son de aguinaldo de la Pensión IMSS 2025?

De acuerdo con el sistema de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el pago del aguinaldo se hace de forma anual y es equivalente a una mensualidad de la pensión del beneficiario, sin contar el importe por asignaciones familiares ni ayudas asistenciales.

Es decir, que no se trata de una cifra universal, sino que depende totalmente del monto que reciba cada uno de los pensionados de forma mensual.

Por ello, los jubilados este año recibirán un total del equivalente a 30 días de aguinaldo, es decir, lo que corresponde normalmente a un mes.

¿Quiénes recibirán el aguinaldo de la Pensión IMSS 2025?

Si eres pensionado del IMSS, recibirás tu aguinaldo siempre y cuando te hayas jubilado por Cesantía en edad avanzada o por vejez bajo la Ley 73 del Seguro Social que se mantuvo vigente hasta el 30 de junio de 1997.



Las pensiones IMSS aguinaldo se otorgan si:

Tienes 60 a 65 años.

Cumpliste el período mínimo de cotización de acuerdo con la Ley del Seguro Social (500 o 1250 semanas de cotización).

Te diste de baja del Régimen Obligatorio del Seguro Social.

No tienes un trabajo remunerado y tienen vigentes sus derechos.

Te registraste antes del 1 de julio de 1997.



