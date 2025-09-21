Entrega de Tarjetas Bienestar: ¿A Quiénes les Toca a partir de Octubre 2025? Así puedes saber

¿Te registraste en agosto a la Pensión del Bienestar?, Ariadna Montiel, titular de la dependencia, ya tiene fecha para la entrega de tarjetas donde se recibirá el depósito bimestral y en N+ te damos a conocer quiénes la recibirán y todos los detalles.

Si tú ya tienes tu tarjeta, ya te hemos actualizado ¿Qué Letras Reciben Pago de Pensión Bienestar el 18 y 25 de Septiembre 2025? Iniciales por Día, pero también ¿Qué Letras Cobran la Pensión del Bienestar el 17 y 24 de Septiembre de 2025?

¿Quiénes recibirán la Tarjeta del Bienestar en Octubre de 2025?

Durante la conferencia matutina del 8 de septiembre de 2025, Ariadna Montiel Reyes dio a conocer que durante agosto más de un millón de mujeres se registró para recibir este apoyo económico de tres mil pesos. Y será este grupo quienes reciban su Tarjeta Mujeres Bienestar.

La calendarización inicia el 1 de octubre y termina el 31 del mes.

Y recordó que al cumplir 65 años, las beneficiarias pasan automáticamente a la Pensión de Adultos Mayores, sin necesidad de hacer un trámite adicional. Por lo que vale la pena que estén pendientes de los canales oficiales del Gobierno de México.

¿Cómo contactarán a beneficiarias para que pasen por su tarjeta Mujeres Bienestar?

Personal de la Secretaría del Bienestar contactará con las beneficiarias a través de un mensaje de texto que llegará al número registrado durante su inscripción al programa. Como remitente aparecerá la leyenda "BIENESTAR".

De acuerdo con Ariadna Montiel será entre el 1 y 31 de octubre cuando se les envíe un SMS con información sobre la fecha, hora y lugar donde deben recibir su tarjeta de Mujeres Bienestar.

Así sabrás cuándo te toca pasar por tu tarjeta del Bienestar. Foto: Captura video.

Una vez que cuenten con esta información, en la página de la Secretaría del Bienestar pueden ubicar el módulo que les corresponde.

¿Cuándo recibirán el depósito de Mujeres Bienestar quienes se registraron en agosto?

Para disipar dudas sobre cuándo caerá el depósito del Bienestar, se informó que la dispersión de recursos será en noviembre. Es decir que a partir de dicho mes recibirán tres mil pesos en su Tarjeta del Banco del Bienestar.

