¿Qué Letras Reciben Pago de Pensión Bienestar el 18 y 25 de Septiembre 2025? Iniciales por Día

Si eres beneficiario de la Pensión Bienestar, pero aún no ves reflejado el depósito de septiembre en tu cuenta: paciencia. El Calendario de Pagos de la Pensión de Adultos Mayores, Mujeres con Bienestar, Personas con Discapacidad y del programa de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras transcurre conforme al abecedario. Para tu tranquilidad, en N+ te decimos a quiénes les toca pago el 18 y 25 de septiembre de 2025.

Para orientarte sobre los nuevos procesos, una vez inscrito te explicamos ¿Cómo Activan Tarjeta los Nuevos Beneficiarios de la Pensión Bienestar para Cobrar Depósito?, así como ¿Quiénes No Cobran Apoyo de $6,200 pesos por Suspensión de Pago Bienestar en Septiembre 2025? Lista.

Video: ¿Cómo Iniciar el Trámite de Pensión en México?

Ten en cuenta que el depósito que se hace durante este mes en tu Tarjeta del Bienestar es el correspondiente al bimestre septiembre-octubre y el monto depende del programa al que estés inscrito, seas hombre o mujer.

¿Qué Letras Cobran Pensión del Bienestar el 18 y 25 de Septiembre de 2025?

El Calendario de la Pensión del Bienestar fue dado a conocer por su titular Ariadna Montiel Reyes en una conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y compartido a través de sus cuentas de redes sociales.

Éste establece que el jueves 18 de septiembre de 2025 reciben pago los hombres y mujeres inscritos a las Pensiones del Bienestar cuyo primer apellido inicie con las letras P y Q.

Mientras que el último día de depósito del bimestre será el jueves 25 de septiembre, día en el que se deposita a los beneficiarios cuyo apellido inicia con las letras W, X, Y y Z.

¿Cuánto dan de la Pensión del Bienestar 2025?

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar los montos de depósito dependen de la pensión a la que estén inscritos los beneficiarios. Éstos quedan de la siguiente forma:

Pensión de Personas Adultas Mayores 6 mil 200 pesos

Pensión de Personas con Discapacidad 3 mil 200 pesos

Pensión Mujeres Bienestar 3 mil 000

Programa de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras mil 650 pesos

¿Cuándo pagarán a quienes se registraron en agosto?

De acuerdo con información oficial, las personas que se registraron durante el mes de agosto a la Pensión de Adultos Mayores y Pensión Mujeres Bienestar no recibirán su pago aún dado que la entrega de sus tarjetas está en proceso.

Los trabajadores del Gobierno de México se pondrán en contacto con los beneficiarios para darles a conocer el lugar, fecha y hora en la que deberán acudir a recoger su tarjeta del Banco del Bienestar. Es importante que se mantengan pendientes de los medios de contacto que anotaron en el Formato con el cual hicieron el registro.



