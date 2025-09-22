No Es Beca Rita Cetina: Abrirán Registro de Apoyo de Secundaria en Septiembre para Estos Alumnos

Un nuevo apoyo escolar abrirá registro en los últimos días de septiembre 2025 para alumnos de secundaria, y no se trata de la Beca Rita Cetina, por lo que a continuación te decimos quiénes pueden inscribirse a este programa.

Hace solo una semana comenzaron las incorporaciones al programa de Becas Bienestar para secundaria, sin embargo éste no es el único, y en una nota previa te decimos cuáles son los tres programas abiertos en septiembre y cómo hacer el registro de tu hijo de primaria.

Video. Incorporación a la Beca Rita Cetina Para Alumnos de Secundaria: Esto Necesitas Saber

¿Cuándo inicia registro del nuevo apoyo de secundaria?

Luego de que se abriera registro para preescolar y primaria, la Beca para Escuelas Particulares 2025 de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México abrirá inscripciones para los estudiantes de secundaria del 24 al 26 de septiembre.

Nota relacionada: Hoy Reinicia Registro a Beca de Aprovechamiento 2025: ¿Quiénes Aplican? Fechas y Requisitos

Las incorporaciones a las Becas de Exención Edomex 2025 de secundaria se harán al mismo tiempo que para estudiantes de bachillerato, técnico superior universitario, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado sin un orden determinado.

¿Quiénes pueden hacer registro a la beca de secundaria?

El registro de la Beca para Secundarias Particulares 2025 se realizará en línea en el siguiente link: https://seduc.edomex.gob.mx/becas_escuelas_particulares. Estos son los requisitos para solicitar la exención total o parcial de la colegiatura durante todo el ciclo escolar:

Acreditar vivir en el Estado de México

No estar becado por algún organismo público o privado al momento de solicitar la beca

Acreditar un promedio regular de 8.5

Nota relacionada: Beca Edomex 2025: ¿Qué Alumnos Pueden Registrarse del 22 al 26 de Septiembre? Esto Dan de Apoyo

Video. Becas y Pensiones del Bienestar: Esto Dijo Sheinbaum en Primer Informe de Gobierno

Una vez que hagan la solicitud de registro, los padres de familia tienen hasta cuatro días para completar el expediente electrónico con todos los documentos que piden para obtener la beca de secundaria y no pagar colegiatura. Estos son los archivos:

Acta de nacimiento. Comprobante vigente de residencia con domicilio en el Estado de México (credencial de elector, recibo de agua, predial, luz, teléfono o televisión de paga) con antigüedad máxima de 3 meses. Comprobante de inscripción al ciclo escolar o periodo (semestre o cuatrimestre) 2025-2026, que contenga nombre del alumno, CCT o nombre de la escuela y ciclo escolar. Comprobante de calificaciones, en donde se indique el promedio obtenido en el ciclo escolar o periodo inmediato anterior, según el nivel educativo. Comprobante de ingresos del padre, madre o tutor del alumno (solo un mes), con antigüedad máxima de 6 meses a la fecha de registro, puede ser uno de los siguientes documentos:

Constancia laboral expedida por la fuente de trabajo donde se encuentre laborando en hoja membretada, con sello y RFC de la misma, especificando el ingreso neto mensual.

En caso de recibir pago mediante cheque o depósito electrónico, podrá presentarse un recibo de nómina, o acta informativa de ingresos expedida por la oficialía conciliadora y calificadora del ayuntamiento que corresponda al domicilio de la interesada o del interesado.

En caso de no poder comprobar ingresos, deberá llenar el Formato de Reporte de Ingresos (FRI) y solicitar a la directora o el director de la escuela que valide la información contenida, con su firma y el sello oficial.

¿Cuándo salen los resultados de la Beca de Secundaria 2025?

La lista de beneficiarios del apoyo de secundarias particulares en Edomex se dará a conocer entre el 27 y 31 de octubre en la página de la SEDUC. Ahí mismo, los aceptados deberán imprimir el dictamen de asignación de beca, el cual deberá entregarse en la institución donde realiza sus estudios.

Es importante mencionar, que el porcentaje de extensión de la beca será retroactivo al mes de inicio del ciclo escolar 2025-2026, así como el número total de mensualidades que contemplan las colegiaturas.

Historias recomendadas