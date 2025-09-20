Beca Edomex 2025: ¿Qué Alumnos Pueden Registrarse del 22 al 26 de Septiembre? Esto Dan de Apoyo

Llegamos a los últimos días de registro para solicitar las Becas Edomex para escuelas particulares, por eso acá te decimos qué alumnos pueden inscribirse en línea del 22 al 26 de septiembre 2025 y qué apoyo le van a dar a los beneficiarios de escuelas privadas que sean aceptados.

Desde hace unos días los alumnos de primaria pueden solicitar la Beca de Edomex 2025 y debido a que están en los últimos días de registro, en una nota ya te dijimos quiénes aún tienen oportunidad de inscribirse.

¿Qué apoyo dan en las Becas Edomex para escuelas particulares 2025?

La Beca Edomex ofrece la exención total o parcial en el pago de colegiatura durante el ciclo escolar 2025-2026, para alumnos de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, técnico superior universitario, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado que realicen sus estudios en alguna escuela privada que esté incorporada a al Sistema Educativo Estatal.

Para aplicar al programa de Becas para Escuelas Particulares de la SECTI en el Estado de México, los estudiantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Acreditar que viven en el Estado de México.

No estar becado por algún organismo público o privado al momento de solicitar la beca.

Acreditar un promedio regular de 8.5 (promedio final del grado escolar).

Registrar su solicitud en la página de la Secretaría de Educación del Estado de México.

Ingresar la documentación correspondiente al nivel educativo del estudiante.

¿Qué alumnos hacen registro a la Beca Edomex del 22 al 26 de septiembre 2025?

En la última semana de inscripciones a las becas para escuelas privadas del Estado de México, los alumnos que van a poder hacer su registro en línea son los siguientes:

Lunes 22 y martes 23 de septiembre 2025: Se inscriben alumnos de primaria que su CURP inicie con las letras S, T, U, V, W, X, Y, Z. Miércoles 24, jueves 25 y viernes 26 de septiembre: Se registran estudiantes de secundaria, bachillerato, técnico superior universitario, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado.

Para hacer el registro a las Becas Edomex de escuelas particulares 2025, los alumnos aspirantes deben entrar al siguiente link: https://seduc.edomex.gob.mx/becas_escuelas_particulares y seguir los pasos que les indica la plataforma. Los resultados se darán a conocer del 27 al 31 de octubre de 2025.

