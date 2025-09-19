Calendario de Pagos de Beca Benito Juárez: ¿Cuándo Cae Apoyo en Octubre 2025 y Cuánto Depositan?

Los depósitos de la Beca Benito Juárez están muy cerca de reactivarse y los beneficiarios ya están a la espera de conocer el nuevo calendario de pagos de octubre 2025, por lo que a continuación te decimos cuándo cae el apoyo y cuánto dinero recibirán los alumnos de preparatoria.

Luego de la pausa en la dispersión de los programas sociales de Becas Bienestar por el periodo vacacional, aquellos estudiantes de educación media superior que ya cuentan con su tarjeta volverán a recibir su apoyo económico, de acuerdo con el coordinador nacional Julio León.

Mientras que los alumnos de nuevo ingreso están a la espera de poder realizar su registro en el mes de octubre 2025 para comenzar este beneficio que se otorga a lo largo de los 10 meses que dura el ciclo escolar.

¿Cuándo sale el calendario de pagos de la Beca Benito Juárez 2025?

Las fechas de pago de las Becas Benito Juárez, así como de la Beca Rita Cetina, se darán a conocer en los primeros días del mes de octubre 2025 y el encargado de hacer el anuncio será el coordinador nacional, Julio León, posiblemente en La Mañanera de Claudia Sheinbaum o en las redes sociales del funcionario.

De esta manera, los beneficiarios de las Becas Bienestar podrán consultar el calendario de pagos del bimestre de septiembre y octubre 2025 para saber el día exacto en el que caerá su apoyo económico.

Fechas de pago de la Beca Benito Juárez 2025

La dispersión del apoyo económico para alumnos de bachillerato se hará desde los primeros días de octubre 2025, por lo que los pagos podrían comenzar a caer en las tarjetas de los beneficiarios desde el miércoles 1 y continuarán a lo largo de todo el mes en orden alfabético.

De esta manera, los primeros estudiantes de preparatoria en cobrar serán aquellos cuyo apellido paterno inicia con la letra A, posteriormente los de la letra B y C, hasta finalizar con aquellos con apellidos con Z.

¿Cuánto paga la Beca Benito Juárez 2025?

Los estudiantes de educación media superior reciben un apoyo del Bienestar de 1,900 pesos bimestrales, los cuales se depositan directamente en las tarjetas del Banco Bienestar que les dieron las autoridades del programa.

Así, los beneficiarios de la Beca Benito Juárez 2025 obtienen hasta 9,500 pesos por los 10 meses que dura el ciclo escolar.

