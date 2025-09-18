¿Cuándo Pagan la Beca Rita Cetina 2025? Estos Días Depositan y Monto de Próxima Entrega

Inició el registro de la Beca Rita Cetina para secundaria y muchos padres de familia ya han realizado la inscripción, por lo que ahora la pregunta que se hacen es cuándo pagan el apoyo económico. Acá te decimos qué días depositan y el monto de la próxima entrega.

Si aún no has hecho tu solicitud, debes darte prisa pues el último día del registro se acerca, y para que no tengas dudas sobre el proceso en notas previas te explicamos cómo hacer la inscripción de tu hijo y qué hacer en caso de que te aparezca un error en la Llave MX, SIGED o CCT.

¿Qué días cae la Beca Rita Cetina 2025?

El próximo pago del apoyo para estudiantes de secundaria se hará a lo largo del mes octubre 2025 y, como ya es una tradición, el depósito se realizará en orden alfabético de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los beneficiarios.

Así, se espera que en los primeros días de octubre se dé a conocer el calendario de la Beca Rita Cetina, correspondiente al bimestre de septiembre y octubre 2025, el cual revelará las fechas exactas en las que se depositará a cada letra.

¿Cuánto paga la Beca Rita Cetina de secundaria?

La Coordinación Nacional de Becas Bienestar realizará un depósito correspondiente a un solo bimestre, es decir que no será un pago doble, por lo que los beneficiarios recibirán en octubre 2025 1,900 pesos, más 700 pesos por cada estudiante de secundaria extra que haya en la familia.

¿Cuándo entregan la Beca Rita Cetina a nuevos beneficiarios?

Las fechas de pago para los estudiantes que realizaron su registro en septiembre 2025 aún no han sido reveladas por las autoridades del programa, pero se espera que suceda en los próximos meses, por lo que los padres de familia deberán estar pendientes de esta información.

Cabe señalar que lo primero que se va a realizar es la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina, la cual se hará directamente en los planteles de los alumnos de secundaria. Posteriormente, las familias podrán disfrutar de este apoyo bimestral.

De esta manera, ya sabes toda la información sobre los pagos de la Beca Rita Cetina para que sepas cuándo podrían depositarte tu apoyo económico o cuándo te entregarán tu tarjeta del Banco Bienestar.

