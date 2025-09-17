Resultados Beca Rita Cetina 2025: ¿Cómo Saber si Recibirás Apoyo de 1,900 pesos? Así Verificas

El registro a la Beca Rita Cetina 2025 para alumnos de secundaria avanza durante el mes de septiembre, por lo que los papás y estudiantes ya se preguntan cuándo se darán a conocer los resultados y cómo verificar quiénes estarán entre los nuevos beneficiarios de los mil 900 pesos bimestrales.

Para todos aquellos que por alguna razón no han iniciado con la inscripción al programa del Bienestar, en N+ explicamos ¿Cómo Inscribir a Mi Hijo? Proceso Paso a Paso para Registro a Beca Rita Cetina, además de ¿Cuándo es el Último Día de Registro a la Beca Rita Cetina en Septiembre y Recibir 1,900 pesos.

Video: Registro para Recibir Dinero por Beca Universal Rita Cetina

Recuerda que en este primer periodo sólo se inscribe a estudiantes de secundarias públicas, será hasta 2026 cuando se integre a alumnos de primarias públicas.

¿Cómo saber si mi hijo será beneficiario de la Beca Rita Cetina?

Tal como lo establecen las Reglas de Operación del programa que entrega 1,900 pesos bimestrales a familias con un estudiante de secundaria y 2 mil 600 a familias con dos estudiantes, la Beca Rita Cetina es de carácter Universal.

Esto significa que la Beca Rita Cetina se entrega a todos los alumnos de Secundaria que estudian en una escuela pública. De modo que todos reciben los recursos, una vez que se les entrega su tarjeta del Banco del Bienestar para el depósito.

De modo que como tal no se publica algún listado con los nombres de los nuevos beneficiarios del programa. Aquellas personas que realicen sus inscripciones entre el 15 y 30 de septiembre deben guardar su comprobante de registro de la Beca Rita Cetina para hacer consultas más adelante.

¿Cómo verificar en línea registro exitoso a la Beca Rita Cetina?

Es muy importante que tampoco se pierdan de vista los datos de correo electrónico y contraseña de la Llave MX que ingresaste previamente, con estos podrás acceder al portal donde hiciste el registro cada que lo desees. Incluso descargar el comprobante de registro.

Los datos que tienes verificar en el comprobante de registro son:

Datos del padre o tutor

Datos del estudiante

Folio del registro

Fecha en la que se realizó el trámite

Otra de las opciones para revisar los resultados de la Beca Rita Cetina es directamente en la escuela de tu hijo. En la documentación que se entregará a las Escuelas Secundarias se contempla un listado en el que se dan a conocer los nombres de aquellos estudiantes que aún no han completado su inscripción y aparecen como “No Registrado”.

Si tu hijo aparece en este listado, pero ya hiciste el proceso en línea, lo más probable es que su registro esté en proceso. Lo mismo para aquellas cuyo registro presenta algún error.

📢 ¡Atención! ¡Atención! Ayúdame a compartir esta información. 🚨



El próximo 15 de septiembre se abrirá el registro a la Beca #RitaCetina, y quiero que todas las madres, padres, tutoras y tutores con hijas e hijos en secundaria estén preparados y sepan muy bien cómo solicitarla. pic.twitter.com/SkKyi34sml — Julio León (@Julio_LeonT) September 12, 2025

¿Cuándo acaba el registro a la Beca Rita Cetina?

De acuerdo con información del Gobierno de México el último día en que los padres o tutores podrán hacer el registro de sus hijos a la Beca Rita Cetina es el 30 de septiembre de 2025. Éste solicita tanto datos de los estudiantes, como de los padres o tutores.

Hasta el momento se hay una fecha establecida por las autoridades para que inicie la entrega de Tarjetas para el Depósito de la Beca Rita Cetina.

