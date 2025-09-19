Últimos Días de Registro a Beca de Primaria 2025: Así Solicitas Apoyo para Niños de 6 a 12 Años

Llegamos a los últimos días de registro de la beca para primaria y si aún no te inscribes, acá te decimos cuáles son los requisitos y cómo solicitar el apoyo para niños de 6 a 12 años en septiembre 2025, pues la ayuda se brindará durante todo el ciclo escolar 2025-2026 en México.

Además de este apoyo para alumnos de educación básica, te recordamos que está abierto el registro a la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria, por eso en una nota ya te dijimos cómo inscribir a tu hijo, cómo solucionar el error en Llave MX, SIGED y CCT y cuándo es el último día para hacer el trámite en línea.

Video: Incorporación a la Beca Rita Cetina Para Alumnos de Secundaria: Esto Necesitas Saber

¿Cuándo termina el registro de Becas para primaria 2025?

La apoyo para niños de primaria que se puede solicitar en septiembre son las Becas de Exención para Escuelas Particulares del Edomex. Este programa es apto para alumnos de educación básica, bachillerato, técnico superior universitario, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, siempre y cuando la institución en la que se encuentran esté incorporada al Sistema Educativo Estatal para el ciclo escolar 2025-2026.

Nota relacionada: Lanzan Convocatoria de Becas para Escuelas Particulares 2025: ¿Cuándo Abre Registro en SECTI?

Los últimos días de registro para alumnos de primaria son el 22 y 23 de septiembre 2025, donde solamente los niños que su CURP inicie con algunas de las siguientes letras van a poder solicitar el apoyo: S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Requisitos para solicitar la Beca para primaria 2025

Para poder aplicar al programa de Becas para Escuelas Particulares de la SECTI en el Estado de México, los estudiantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Acreditar que viven en el Estado de México.

No estar becado por algún organismo público o privado al momento de solicitar la beca.

Acreditar un promedio regular de 8.5 (promedio final del grado escolar).

Registrar su solicitud en la página de la Secretaría de Educación del Estado de México.

Ingresar la documentación correspondiente al nivel educativo del estudiante.

Video: Niño se Desmaya al Ver a su Compañero Desvanecerse en Primaria de Torreon

¿Cómo hacer registro al apoyo para niños de 6 a 12 años en septiembre 2025?

El registro para la Becas de primaria se hace en línea a través del siguiente link: https://seduc.edomex.gob.mx/becas_escuelas_particulares. Al entrar, los aspirantes deben llevar a cabo los siguientes pasos:

Da clic en "registro de solicitantes". Presiona "continuar" en el aviso importante previo. Escribe la CURP del aspirante y su Clave de Centro de Trabajo (CCT de la escuela donde actualmente tu hijo realizas sus estudios).

Una vez hecha la solicitud, los padres de familia deberán guardar el folio de registro y tendrán cuatro días a partir de las fecha en que hicieron el trámite para completar el expediente con los siguientes documentos:

Acta de nacimiento.

Comprobante vigente de residencia con domicilio en el Estado de México (credencial de elector, recibo de agua, predial, luz, teléfono o televisión de paga) con antigüedad máxima de 3 meses.

Comprobante de inscripción al ciclo escolar o periodo (semestre o cuatrimestre) 2025-2026, que contenga nombre del alumno, CCT o nombre de la escuela y ciclo escolar.

Comprobante de ingresos del padre, madre o tutor del alumno (solo un mes), con antigüedad máxima de 6 meses a la fecha de registro, puede ser uno de los siguientes documentos:

Constancia laboral expedida por la fuente de trabajo donde se encuentre laborando en hoja membretada, con sello y RFC de la misma, especificando el ingreso neto mensual. En caso de recibir pago mediante cheque o depósito electrónico, podrá presentarse un recibo de nómina, o acta informativa de ingresos expedida por la oficialía conciliadora y calificadora del ayuntamiento que corresponda al domicilio de la interesada o del interesado. En caso de no poder comprobar ingresos, deberá llenar el Formato de Reporte de Ingresos (FRI) y solicitar a la directora o el director de la escuela que valide la información contenida, con su firma y el sello oficial.

Nota relacionada: Calendario de Pagos de Beca Benito Juárez: ¿Cuándo Cae Apoyo en Octubre 2025 y Cuánto Depositan?

Una vez completados todos los pasos del registro a la Beca para Primaria, se espera que los resultados se publiquen del 27 al 31 de octubre de 2025. Los alumnos que sean seleccionados para obtenerel apoyo, van a recibir exención total o parcial en el pago de colegiatura durante el ciclo escolar 2025-2026 en el Edomex.

Historias recomendadas: