Mañana Reinicia Registro a Beca de Aprovechamiento 2025: ¿Quiénes Aplican? Fechas y Requisitos

Después de llevarse a cabo un primero registro, durante los últimos días del mes patrios se abren de nuevo las inscripciones a la Beca de Aprovechamiento en septiembre, por eso acá te decimos las fechas en que se podrá hacer el trámite y los requisitos, para que sepas quién puede solicitar el apoyo en el Edomex que brinda el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) para el ciclo escolar 2025-2026.

Desde que se lanzó la convocatoria de las Becas de Aprovechamiento Escolar, en una nota te dijimos quién se inscribió primero, los pasos para hacer el trámite y el horario y lugar al que se debió acudir a llenar la solicitud de entrada al apoyo.

¿Quiénes pueden inscribirse a Becas de Aprovechamiento Escolar en el reinicio de registro en septiembre 2025?

Los estudiantes que van a poder solicitar una Beca de Aprovechamiento durante los últimos días septiembre son todos aquellos alumnos que sean hijos de maestros que estén afiliados al SMSEM y que actualmente cursen cualquiera de los siguientes grados educativos:

Educación Media Superior.

Educación Superior (Licenciatura o equivalente).

Fecha del segundo registro a las Becas de Aprovechamiento en septiembre 2025

De acuerdo con la convocatoria emitida por la SMSEM, del 22 al 24 de septiembre, los estudiantes de media superior y superior van a poder solicitar la beca. Para que haya un orden, los solicitantes deberán acudir en el día que les toca a entregar su documentación, de acuerdo con la primera letra de su apellido paterno:

Lunes 22 de septiembre 2025: Hacen registro alumnos que su primer apellido inicia con las letras A, B, C, D, E, F, G. Martes 23 de septiembre 2025: Se registran las letras H, I,J K, L, M. Miércoles 24 de septiembre 2025: Se inscriben las letras N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z.

¿Cuáles son los requisitos para hacer registro a la Beca de Aprovechamiento en septiembre 2025?

los maestros que decidan solicitar la beca por aprovechamiento escolar en septiembre, deben cumplir con los siguientes requisitos y presentar estos documentos en original y dos copias de ellos y de sus hijos para hacer la solicitud de forma exitosa:

El alumno debe tener promedio mínimo de 8.5 en el Ciclo Escolar 2024-2025.

en el Ciclo Escolar 2024-2025. El alumno debe acreditar su inscripción para el Ciclo Escolar 2025-2026.

Solicitud debidamente requisitada expedida por el SMSEM.

Último comprobante de percepciones y deducciones.

Copia certificada del Acta de Nacimiento de la hija o el hijo, o documento que acredite la Tutoría, expedida a partir de 2020.

En Educación Básica Boleta de Evaluación del Ciclo Escolar 2024-2025

En caso de los tipos Medio Superior y Superior: Boletas, Historial Académico o equivalente de los dos últimos semestres, últimos tres cuatrimestres o los cuatro últimos trimestres, del Ciclo Escolar 2024-2025

Identificación vigente del Servidor Público Docente con fotografía y firma (INE).

Constancia de inscripción correspondiente al Ciclo Escolar 2025-2026 expedida por la institución educativa

Es importante hacer énfasis en que el registro a la Beca de Aprovechamiento de la SMSEM se hace forma presencial en las Casas Sindicales de las 14 regiones del Edomex durante las fechas de septiembre 2025 previamente mostradas.

