¿Alumnos de Beca Rita Cetina Registrados en Septiembre Cobran Pago de Octubre? Así Depositarán

Continúa el registro a la Beca Rita Cetina en septiembre y para los nuevos beneficiarios que esperan con ansias poder recibir su apoyo de al menos 1,900 pesos, acá te decimos cuándo cobrarían su primer pago y qué posibilidad hay de que su depósito llegue en octubre 2025.

Desde que iniciaron las inscripciones de la Beca Rita Cetina, en una nota ya te dijimos cómo registrar a tu hijo y los pasos para solucionar las falla solucionar algún error que haya con respecto a la cuenta Llave MX, SIGED o la Clave CCT. De igual forma te dijimos los requisitos para que alumnos de primaria puedan hacer el trámite y la fecha en que dará inicio el registro.

¿Beneficiarios de Beca Rita Cetina registrados en septiembre cobran su primer pago en octubre 2025?

Los depósitos de la Beca Rita Cetina vuelven para el bimestre de septiembre-octubre 2025, pero los estudiantes de secundaria que hagan su registro con éxito en el mes de septiembre no van a poder cobrar octubre, ya que aún no tendrán a la mano su Tarjeta de Bienestar.

Las personas que realicen sus inscripciones entre el 15 y 30 de septiembre, deberán guardar su comprobante de registro, pues durante las semanas siguientes serán contactados para que acudan por su Tarjeta del Bienestar. De igual forma, en una nota ya te dijimos cómo saber si hiciste un registro exitoso al programa.

¿Cuándo cae el primer pago de Beca Rita Cetina para nuevos beneficiarios?

Ya que es poco probable que en octubre llegue el pago, se espera que los nuevos beneficiarios de secundaria puedan cobrar su primer apoyo en el último bimestre del año: noviembre-diciembre.

Para que esto ocurra, los padres de familia y alumnos deberán contar con su Tarjeta de Beca Rita Cetina activa y de momento aún no se dan a conocer fechas de entrega.

¿Cómo será el pago de Beca Rita Cetina en octubre 2025?

Los alumnos que están inscritos a la Beca Rita Cetina y tienen activa su Tarjeta de Bienestar serán los que cobren el apoyo de 1,900 pesos o más durante todo octubre. Como ya es costumbre, la dispersión se hará de acuerdo con un calendario de pagos por letra, el cual será dado a conocer durante los primeros días del antepenúltimo mes.

