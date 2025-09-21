Estas 3 Becas para Primaria y Secundaria Abren Registro del 22 al 26 de Septiembre: Requisitos

Este mes fue el regreso a clases para millones de alumnos en México y debido al fuerte gasto que representa para muchas familias, varios programas del Bienestar tienen registro para estudiantes de todo el país, por eso acá te decimos qué becas tienen inscripciones para niños de primaria y secundaria del 22 al 26 de septiembre 2025, con las fechas y requisitos para poder aplicar a cada apoyo.

Además del registro, lo que muchos alumnos esperan es el próximo depósito de Becas para el Bienestar, por eso en una nota ya te dijimos cuándo sale el calendario de pagos de la Beca Benito Juárez y las fechas en que beneficiarios de la Beca Rita Cetina van a poder cobrar su apoyo económico en octubre 2025.

Video: Becas y Pensiones del Bienestar: Esto Dijo Sheinbaum en Primer Informe de Gobierno

¿Qué Becas Bienestar abren registro para primaria y secundaria del 22 al 26 de septiembre 2025?

Para esta semana del mes patrio, tres programas de becas tienen inscripciones y una es de carácter federal, mientras que las otras dos son de nivel estatal. Para que la gente sepa qué apoyo pueden solicitar de manera gratuita, acá te mostramos cada beca disponible para primaria y secundaria en México:

Beca Rita Cetina Gutiérrez: Del 15 al 30 de septiembre 2025 se abre el registro para estudiantes de escuelas públicas de secundaria en todo México. Mi Beca Para Empezar: Del 1 al 30 de septiembre 2025 se abre el registro para entrar al programa, disponible para estudiantes que cursan el nivel de preescolar y primaria en alguna escuela pública de la CDMX. Becas para Escuelas Particulares: Desde el 3 y hasta de 26 de septiembre se abre registro del programa a cargo de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Edomex, por eso en una nota te mostramos el calendario de inscripción para primaria y secundaria.

Nota relacionada: Últimos Días de Registro a Beca de Primaria 2025: Así Solicitas Apoyo para Niños de 6 a 12 Años

Requisitos para inscribirse a las becas para primaria y secundaria en septiembre 2025

Todos los padres de familia y alumnos que estén interesados en registrarse a alguna de las becas Bienestar para niños en septiembre 2025, a continuación te dejamos las condiciones que se deben cumplir para solicitar cada apoyo:

Beca Rita Cetina

Identificación oficial de la madre, padre o tutor.

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses) de la madre, padre o tutor.

Acta de Nacimiento legible del estudiante.

legible del estudiante. CURP con impresión reciente y certificada del estudiante.

con impresión reciente y certificada del estudiante. Comprobante de estudios (Constancia de Estudios, Credencial, Formato de Inscripción o Reinscripción Boleta de Calificaciones).

(Constancia de Estudios, Credencial, Formato de Inscripción o Reinscripción Boleta de Calificaciones). Contar con cuenta Llave MX.

Becas para Escuelas Particulares 2025

Acreditar que viven en el Estado de México.

No estar becado por algún organismo público o privado al momento de solicitar la beca.

Acreditar un promedio regular de 8.5 (promedio final del grado escolar)

Acta de nacimiento.

Comprobante vigente de residencia con domicilio en el Estado de México (credencial de elector, recibo de agua, predial, luz, teléfono o televisión de paga) con antigüedad máxima de 3 meses.

Comprobante de inscripción al ciclo escolar o periodo (semestre o cuatrimestre) 2025-2026, que contenga nombre del alumno, CCT o nombre de la escuela y ciclo escolar.

Comprobante de calificaciones, en donde se indique el promedio obtenido en el ciclo escolar o periodo inmediato anterior, según el nivel educativo.

Comprobante de ingresos del padre, madre o tutor del alumno (solo un mes), con antigüedad máxima de 6 meses a la fecha de registro.

Mi Beca para Empezar 2025

Identificación oficial del padre, madre o tutor.

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses).

CURP del beneficiario actualizada y certificada.

Video: Incorporación a la Beca Rita Cetina Para Alumnos de Secundaria: Esto Necesitas Saber

¿Cuánto dan de apoyo en cada beca de primaria y secundaria con registro abierto en septiembre 2025?

Las becas del Bienestar que tienen registro abierto del 22 al 26 de septiembre 2025 ofrecen diferentes tipos de apoyo. Dos programas dan dinero en efectivo, mientras que otra otorga un descuento en el pago de colegiatura:

Mi Beca para Empezar: Pago de 650 pesos mensuales a cada beneficiario de primaria. Beca Rita Cetina: Pago bimestral de 1,900 pesos, más 700 pesos extra por cada hijo extra que también estudia en una secundaria pública en la familia. Becas Edomex para escuelas particulares: Exención total o parcial en el pago de colegiatura durante el ciclo escolar 2025-2026, para alumnos de primaria, secundaria.

Nota relacionada: Beca Edomex 2025: ¿Qué Alumnos Pueden Registrarse del 22 al 26 de Septiembre? Esto Dan de Apoyo

Con toda esta información, padres de familia y estudiantes van a poder solicitar su beca para primaria y secundaria durante la última semana completa de septiembre 2025.

Historias recomendadas: