Bienestar lo Hace Oficial: Este Apoyo Abre Registro en Octubre 2025 para Pago de Más de $8000

A pesar de los recientes lanzamientos de convocatorias, a nivel federal se ha confirmado el lanzamiento de un nuevo registro para un apoyo de Bienestar de más de $8,000 pesos, cuyo proceso inicia en octubre 2025. Por ello, en N+ te compartimos cuáles son los requisitos y cómo realizar la inscripción.

Al ser uno de los meses más importantes del año, ya que marca el inicio del ciclo escolar, te informamos cuáles son las becas que siguen con el registro esta semana de septiembre; no obstante, también se prepara la entrega de Tarjetas del Bienestar en los próximos días, y si no sabías a quién le corresponde la dispersión, aquí puedes consultarlo.

Video: ¿Cuándo Entregarán las Tarjetas de Mujeres del Bienestar en Sonora?

¿Cuáles son los requisitos para el registro de apoyo Bienestar en octubre 2025?

A través de la más reciente convocatoria, la Coordinación de Programas del Bienestar dio a conocer cuáles son los requisitos que se deben cumplir para el registro de Jóvenes Construyendo el Futuro, el apoyo económico mensual equivalente a un salario mínimo que, en 2025, es de 8 mil 480 pesos.

Los requisitos para las postulaciones, que abren el 1 de octubre 2025, son:

Tener entre 18 y 29 años al momento de postularse a la actividad de capacitación.

Identificación oficial vigente.

CURP.

Comprobante de domicilio (luz, agua, predial o teléfono) no mayor a 3 meses de haber sido expedido.

Inscribirse en la Plataforma Digital del programa por cuenta propia o con asistencia de personal autorizado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), proporcionando la información requerida en el formulario de registro.

Bajo protesta de decir verdad, declarar no estar trabajando ni estudiando al momento de registrarse en el programa.

Fotografía con el rostro descubierto, sin ediciones ni modificaciones, sosteniendo la ficha de registro proporcionada por el programa.

Aceptar los términos de la carta compromiso donde accede a cumplir con las Reglas de Operación y otras disposiciones que le apliquen como participante del Programa.

Las personas extranjeras deberán presentar el documento oficial vigente que acredite su estancia legal en el país expedido por las autoridades migratorias correspondientes.

Nota relacionada: Módulos para Registro de Jóvenes Construyendo el Futuro en Nuevo León: Fecha, Hora y Ubicación

Te recordamos que este programa tiene como objetivo integrar a personas jóvenes al mercado laboral a través de la capacitación, pero también con la promoción del acceso al trabajo digno, propiciando la creación de oportunidades que favorezcan su desarrollo integral.

Video: Nuevas Inscripciones a Jóvenes Construyendo el Futuro en Aguascalientes: Fecha y Requisitos

¿Cómo hacer registro al programa y recibir más de 8 mil pesos?

Lo primero que deben hacer las y los jóvenes interesados en recibir el apoyo de más 8 mil pesos es registrarse en la página https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx; el registro está abierto permanentemente.

Posteriormente, cuando haya periodo de postulaciones, como es el que inicia el 1 de octubre 2025, se debe entrar en la misma plataforma, buscar y elegir el centro de trabajo y plan de actividades que sea de tu interés, a fin de que el representante del centro los contacte.

Los pasos anteriores son del proceso digital, aunque el registro también se puede hacer en las oficinas móviles. En el siguiente enlace se puede revisar en dónde están estas los puntos de inscripción y a dónde irán en los siguientes días: https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/oficinas-moviles/

Te recordamos que para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, están limitados los espacios de registro y hay localidades que tienen más lugares que otras en cada periodo de postulación. Por tal, puedes consultar el mapa de focalización, donde se puede ver cuántos espacios disponibles hay por municipio en cada periodo de registro, que en 2025 se realiza cada dos meses. Tras el cierre del periodo de octubre, que aún puedes aprovechar, el siguiente será en diciembre.

Historias recomendadas:

Mañana Inicia Registro de Beca para Universidades Privadas 2025: Requisitos, Fechas y Link

¿Hay Registro a Pensión Adultos Mayores 60 a 64 Años en Septiembre? Link para Pedir Inscripción

¿Qué Evento Habrá en el Zócalo CDMX el 27 de Septiembre 2025? Cartelera de Artistas que Estarán

DMZ