¿Qué Evento Habrá en el Zócalo CDMX el 27 de Septiembre 2025? Cartelera de Artistas que Estarán

El Zócalo CDMX ha estado de fiesta con diferentes celebraciones y conciertos este mes, y el último fin de semana no será la excepción, por lo que a continuación te decimos qué evento habrá este sábado 27 de septiembre de 2025.

Luego de los festejos patrios, en los que se realizó el Grito de Independencia y se presentó La Arrolladora Banda El Limón en la Plaza de la Constitución, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México dio a conocer que tiene programado un espectáculo para todo tipo de público y completamente gratuito.

¿Qué artistas estarán en el Zócalo el 27 de septiembre 2025?

Este sábado se presentará en concierto en el Zócalo CDMX la Orquesta Monumental Metropolitana, integrada por músicos de UTOPIAS, PILARES, las Orquestas Comunitarias del Centro Cultural Ollin Yoliztli, el Programa de Coros, además de la participación de municipios mexiquenses y alcaldías.

Este proyecto musical comenzó desde junio 2025 con el esfuerzo de maestros, directores y músicos, convocados por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, y ahora tendrán la oportunidad de presentarse en el escenario público más grande del país.

¿A qué hora comenzará el evento en el Zócalo CDMX este sábado?

El evento de la Orquesta Monumental Metropolitana está programado para iniciar a las 4 de la tarde de este sábado 27 de septiembre, por lo que será un espectáculo para todas las edades y gustos musicales, ya que se interpretarán canciones de La Maldita Vecindad, Los Ángeles Azules, Coldplay y hasta Beethoven. Este es el setlist del concierto en el Zócalo CDMX:

Kumbala, danzón con que La Maldita Vecindad

Habanera y Canción del toreador, de la ópera Carmen de Bizet

Nunca es suficiente, canción de Natalia Lafourcade, al ritmo de cumbia con Los Ángeles Azules.

Viva la vida de Coldplay

Popurri de Mambos de Pérez Prado

Mis sentimientos, de Ximena Sariñana con Los Ángeles Azules

Marcha Radetzky de Johann Strauss

Siyahamba

Himno a la Alegría de Beethoven

Tango de la compositora mexicana y directora de orquesta Gina Enríquez.

"Debemos tener una combinación de géneros para que todos se sientan incluidos. La orquesta comunitaria es una que incluye a todos. Tenemos piezas de gran formato, piezas sinfónicas, y piezas total y absolutamente populares", explicó la directora de Orquesta Lizzi Ceniceros.

Así que ya sabes si estás en busca de un plan para este sábado 27 de septiembre 2025, el concierto en el Zócalo CDMX es una gran opción, pues además de que es completamente gratis el acceso, podrás mostrar tus mejores pasos de baile.

