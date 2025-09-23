Mañana Inicia Registro de Beca para Universidades Privadas 2025: Requisitos, Fechas y Link

El registro de la Beca para Universidades Privadas 2025 inicia mañana 24 de septiembre 2025, por lo que si estás estudiando la licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, acá te decimos cuáles son los requisitos, las fechas y el link para que puedas hacer tu inscripción.

En México, existen diferentes apoyos económicos para estudiantes, como la Beca Rita Cetina, la Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, sin embargo la mayoría están pensados para alumnos de instituciones públicas y pocos son para universitarios de escuelas particulares.

Por esta razón, si te interesa obtener una beca pero acudes a una universidad privada, tendrás que darte prisa y juntar todos tus documentos pues el siguiente programa solo tendrá el registro abierto por algunos días.

¿Cuándo es el registro de Becas para Universidades Privadas 2025?

Los universitarios de escuelas particulares podrán inscribirse del 24 al 26 de septiembre a las Becas de Exención Edomex 2025 de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, que otorgan la colegiatura total o parcial del ciclo escolar 2025-2026.

Cabe señalar que el registro para estudiantes de universidades privadas se hará al mismo tiempo que para los de secundaria, bachillerato, técnico superior universitario, especialidad, maestría y doctorado sin un orden determinado, recordando que a inicios de septiembre se realizaron las incorporaciones de los de preescolar y primaria.

Requisitos de las Becas Universidades Privadas 2025

Antes de hacer el registro, los estudiantes de universidades particulares deben asegurarse de cumplir los requisitos fundamentales para poder obtener la exención total o parcial de la colegiatura de su respectiva escuela. Estos son:

Acreditar vivir en el Estado de México. No estar becado por algún organismo público o privado al momento de solicitar la beca. Acreditar un promedio regular de 8.5 en la escala de 0 a 10 en el ciclo o periodo escolar inmediato anterior.

De igual manera, durante el registro los universitarios deberán integrar un expediente de solicitud con los siguientes documentos para completar su inscripción a las Becas Universidades Privadas 2025:

Acta de nacimiento. Comprobante vigente de residencia con domicilio en el Estado de México (credencial de elector, recibo de agua, predial, luz, teléfono o televisión de paga) con antigüedad máxima de 3 meses. Comprobante de inscripción al ciclo escolar o periodo (semestre o cuatrimestre) 2025-2026, que contenga nombre del alumno, CCT o nombre de la escuela y ciclo escolar. Comprobante de calificaciones, en donde se indique el promedio obtenido en el ciclo escolar o periodo inmediato anterior. Comprobante de ingresos del padre, madre o tutor del alumno (solo un mes), con antigüedad máxima de 6 meses a la fecha de registro, puede ser uno de los siguientes documentos:

Constancia laboral expedida por la fuente de trabajo donde se encuentre laborando en hoja membretada, con sello y RFC de la misma, especificando el ingreso neto mensual.

En caso de recibir pago mediante cheque o depósito electrónico, podrá presentarse un recibo de nómina, o acta informativa de ingresos expedida por la oficialía conciliadora y calificadora del ayuntamiento que corresponda al domicilio de la interesada o del interesado.

En caso de no poder comprobar ingresos, deberá llenar el Formato de Reporte de Ingresos (FRI) y solicitar a la directora o el director de la escuela que valide la información contenida, con su firma y el sello oficial.

Los interesados en obtener una beca para realizar estudios de posgrado, además de los documentos antes mencionados, deberán entregar lo siguiente:

Título.

Cédula profesional.

Plan de estudios detallado, que especifique la fecha de inicio y término del posgrado.

Link para hacer el registro de las Becas para Universidades Privadas 2025

El registro de la Beca de Exención Edomex 2025 se realizará en línea en el siguiente enlace: https://seduc.edomex.gob.mx/becas_escuelas_particulares. Ahí se deberá pulsar en el botón de "Registro de Solicitantes" y llenar la información que se pide.

Una vez que hayas hecho la inscripción, tendrás hasta cuatro días para completar el expediente electrónico con todos los documentos que se solicitan en el siguiente link: https://edigitalbecas.edugem.gob.mx/AccesoCiudadania, ingresando con tu CURP y folio de registro.

Los resultados de las Becas para Universidades Privadas se darán a conocer entre el 27 y 31 de octubre en la página de la SEDUC. Ahí mismo, los aceptados deberán imprimir el dictamen de asignación de beca, el cual deberá entregarse en la institución donde realiza sus estudios.

